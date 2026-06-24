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Dugoočekivani spektakl "Superdevojka", u režiji Krejga Gilespija, u produkciji "DC studiosa" i distribuciji "Blic filma", stigao je u domaće bioskope, donoseći potpuno novo poglavlje jedne od najomiljenijih superheroina svih vremena.

Foto: Blitz Film



Nakon što je novo poglavlje DC univerzuma privuklo veliku pažnju publike širom sveta, "Superdevojka" donosi svež i emotivan pogled na jednu od najpoznatijih junakinja iz sveta stripova. U glavnoj ulozi nastupa Mili Alkok, zvezda serije "Kuća zmaja", koja tumači Karu Zor-El, devojku s Kriptona čiji je život obeležen gubitkom, hrabrošću i potragom za sopstvenim mestom u univerzumu.

Film je inspirisan hvaljenim stripom "Supergirl: Woman of Tomorrow" i donosi epsku priču koja spaja spektakularnu akciju, emotivnu dubinu i impresivne vizuelne efekte.



Govoreći o stripu na kom je film zasnovan, Mili Alkok ističe da su je posebno privukli njegova estetika i snažna emocija:

- Ilustracija i svet koji je stvoren zaista su zadivljujući. Mislim da je i sama priča veoma snažna, govori o istrajnosti i otpornosti, kao i o dve devojke koje kreću u misiju da prevaziđu sopstvenu tugu, tj. svoje unutrašnje nemire i borbe.

Publiku očekuje putovanje kroz galaksiju puno izazova, neočekivanih savezništava i nezaboravnih trenutaka koji će pokazati zašto je Superdevojka jedna od najvažnijih heroina DC sveta.



U središtu priče je Kara Zor-El, devojka koja nosi teret uništene planete i pokušava da pronađe smisao u svetu kom ne pripada. Njen odnos sa Supermenom, koga igra Dejvid Korensvet, otkriva unutrašnji konflikt između dužnosti i identiteta. Dok joj pokušava pomoći da pronađe ravnotežu, Kara se bori sa osećanjima izolacije i gubitka. Upravo ta ranjivost daje filmu novu dimenziju.



Govoreći o svom liku, Alkok naglašava da je Kara daleko od klasičnog superherojskog arhetipa:



- Kara je osoba koja se ne oseća prijatno u životu koji joj je dat niti sa odgovornošću koja joj je poverena. Ona to potiskuje tako što na neki način sama sebe sabotira i izbegava svaki osećaj odgovornosti, jer joj je tako lakše.

Dramatični zaplet pokreće njena neraskidiva veza s vernim psom Kriptom. Kada ga zlikovac Krem, kog igra Matijas Šonarts, otruje, Kara ima samo tri dana da ga spase i tu počinje trka s vremenom koja film pretvara u adrenalinsku i emotivnu vožnju bez predaha.

Foto: Blitz Film



Na tom putu upoznaje Rutje Meri Knol, koju tumači Iv Ridli, devojku opsednutu osvetom zbog smrti porodice. Njihov odnos postaje srce filma, sukob između osvete i oproštaja, između bola i nade. I dok Kara pokušava da ubedi Rutje da osveta ne donosi mir, jasno je da ni sama još uvek nije spremna da ostavi zlo nekažnjenim.



Reditelj Krejg Gilespi ističe da je jedan od najvećih izazova bio da se očuva autentičnost junakinje, ali i da se istovremeno izgradi njen poseban identitet unutar novog DC univerzuma:



- Trudili smo se da sve uradimo na način koji je autentičan i koji poštuje Superdevojku i njen svet. Iako je ona na neki način bliski "rođak" Supermena, bilo nam je važno da zadrži sopstveni identitet. Sjajno je što pripadaju istom univerzumu, ali smo istovremeno želeli da njen svet bude poseban, drugačiji i prepoznatljiv, iako su i dalje pod istim okriljem.

Pogledajte kako se snimao film "Superdevojka"

1/17 Vidi galeriju Film Superdevojka Foto: Blitz Film



Govoreći o glavnoj glumici, Gilespi ne krije oduševljenje:

- Neverovatno je to što je Mili već bila izabrana za ovu ulogu pre nego što sam se ja priključio projektu, ali nisam mogao da budem srećniji zbog toga. Ona poseduje neku prirodnu lakoću i nenametljivost u svom nastupu, a način na koji barata humorom savršeno odgovara ovom filmu.

Dodatnu energiju priči donosi Lobo, koga tumači Džejson Momoa, antiheroj čija sirova harizma i humor donose neočekivanu dinamiku i proširuju svet filma izvan klasičnih superherojskih okvira.

Iza projekta stoje "DC studios" i "Vorner bros. pikčers", koji ovim filmom nastavljaju da grade novu eru DC filmskog univerzuma.

Korice stripa Foto: Promo



Priča iz Srbije deo svetske edicije