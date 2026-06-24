Manastiru Studenica 11.7 miliona dinara za rekonstrukciju konaka i arheološka istraživanja
Ministar kulture Nikola Selakovićpotpisao je danas u Brezovi tri ugovora ukupne vrednosti 11.700.000 dinara koje je kroz Sektor za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju ove godine obezbeđeno za spomenik kulture nedaleko od Kraljeva.
Tom prilikom Selaković je istakao da je reč o najvećoj investiciji u manastirski kompleks nakon njegove velike obnove pre 40 godina kada je ova velika i važna svetinja obeležavala osam vekova postojanja a da je najveći iznos obezbeđen za rekonstrukciju studeničkog konaka.
"Majka srpskih crkava, Sveta carska lavra studenička, zadužbina Svetog Simeona Mirotočivog koji je objedinio i oslobodio srpske srednjovekovne zemlje i koji je rodonačelnik svetorodne dinastije Nemanjića, danas je mesto gde smo došli da se poklonimo moštima naših svetih - Svetog Simeona, Svete Anastasije, Svetog Simona, monaha kralja Prvovenčanog, ali i da sa zamenikom igumana manastira Studenice, ocem Siluanom i bratijom, potpišemo ugovor kojim se stiču uslovi da se započne potpuna rekonstrukcija starog konaka iz 1912. godine. Bili smo u prilici i da razgovaramo s manastirskim bratstvom, da vidimo koliko je važan, složen i odgovoran posao koji sledi. Za nas iz Ministarstva kulture veoma značajan zadatak biće da u dogovoru s državnim rukovodstvom pokušamo da obezbedimo sredstva za ovaj veliki projekat", rekao je Selaković.
Prema njegovim rečima, uz najvažniji ugovor za početak rekonstrukcije velikog konaka, druga dva ugovora koja su danas potpisana pomažu potpunom razotkrivanju arheoloških iskopavanja rađenih u prethodnim godinama, a tiču se identifikovanja kostiju i zemnih ostataka koji su pronađeni prilikom tih istraživanja.
„Ukupna cifra koja je obuhvaćena sa ova tri ugovora je 11 miliona i 700 hiljada dinara. Manastir Studenica nije tek jedan u nizu manastira, već je prvi među manastirima srpskim. Zato je iguman studenički uvek zauzimao prvo počasno mesto još u dalekom srpskom srednjem veku, pa i nakon toga. Iz tog razloga on zaslužuje potpuno različitu i drugačiju brigu nego što je država pruža drugim našim crkvama i manastirima na teritoriji Srbije i van nje“, poručio je ministar Selaković i dodao da je Studenica „važna koliko i Hilandar, ako ne i malo važnija zato što je Studenica 'rodila' Hilandar i zato se s pravom naziva majkom srpskih crkava“.
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Ministarstvo kulture je od 2022. godine Studenicu podržalo sa blizu 17,5 miliona dinara (konkretno 17.424.000 dinara).
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