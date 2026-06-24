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Ministar kulture Nikola Selakovićpotpisao je danas u Brezovi tri ugovora ukupne vrednosti 11.700.000 dinara koje je kroz Sektor za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju ove godine obezbeđeno za spomenik kulture nedaleko od Kraljeva.

Tom prilikom Selaković je istakao da je reč o najvećoj investiciji u manastirski kompleks nakon njegove velike obnove pre 40 godina kada je ova velika i važna svetinja obeležavala osam vekova postojanja a da je najveći iznos obezbeđen za rekonstrukciju studeničkog konaka.

Foto: Ministarstvo Kulture, Tanjug

"Majka srpskih crkava, Sveta carska lavra studenička, zadužbina Svetog Simeona Mirotočivog koji je objedinio i oslobodio srpske srednjovekovne zemlje i koji je rodonačelnik svetorodne dinastije Nemanjića, danas je mesto gde smo došli da se poklonimo moštima naših svetih - Svetog Simeona, Svete Anastasije, Svetog Simona, monaha kralja Prvovenčanog, ali i da sa zamenikom igumana manastira Studenice, ocem Siluanom i bratijom, potpišemo ugovor kojim se stiču uslovi da se započne potpuna rekonstrukcija starog konaka iz 1912. godine. Bili smo u prilici i da razgovaramo s manastirskim bratstvom, da vidimo koliko je važan, složen i odgovoran posao koji sledi. Za nas iz Ministarstva kulture veoma značajan zadatak biće da u dogovoru s državnim rukovodstvom pokušamo da obezbedimo sredstva za ovaj veliki projekat", rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture, Tanjug



Prema njegovim rečima, uz najvažniji ugovor za početak rekonstrukcije velikog konaka, druga dva ugovora koja su danas potpisana pomažu potpunom razotkrivanju arheoloških iskopavanja rađenih u prethodnim godinama, a tiču se identifikovanja kostiju i zemnih ostataka koji su pronađeni prilikom tih istraživanja.

„Ukupna cifra koja je obuhvaćena sa ova tri ugovora je 11 miliona i 700 hiljada dinara. Manastir Studenica nije tek jedan u nizu manastira, već je prvi među manastirima srpskim. Zato je iguman studenički uvek zauzimao prvo počasno mesto još u dalekom srpskom srednjem veku, pa i nakon toga. Iz tog razloga on zaslužuje potpuno različitu i drugačiju brigu nego što je država pruža drugim našim crkvama i manastirima na teritoriji Srbije i van nje“, poručio je ministar Selaković i dodao da je Studenica „važna koliko i Hilandar, ako ne i malo važnija zato što je Studenica 'rodila' Hilandar i zato se s pravom naziva majkom srpskih crkava“.

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1/9 Vidi galeriju Selaković u Studenici Foto: Tanjug, Ministarstvo Kulture

Ministarstvo kulture je od 2022. godine Studenicu podržalo sa blizu 17,5 miliona dinara (konkretno 17.424.000 dinara).

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