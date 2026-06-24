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Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas ugovore za devet projekata ukupne vrednosti 32.686.000 dinara koje kroz Sektor za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju Ministarstvo kulture ulaže ove godine u Grad Kraljevo, a najveći iznos opredeljen je Zavodu za zaštitu spomenika kulture Kraljevo ulaganjem 10 miliona dinara za revitalizaciju tvrđave Maglič.

Ministar Selaković je istakao da je danas potpisao i ugovore vredne 11.700.000 dinara za manastir Studenica, što znači da se ukupna ovogodišnja ulaganja bliže iznosu od 45 miliona dinara, od kojih se preko 28 miliona dinara konkretno odnosi na teritoriju samog Grada Kraljeva.

Ministarstvo kulture ulaže 10 miliona dinara za revitalizaciju Magliča Foto: Ministarstvo Kulture

„Od kada sam ministar kulture, dakle od 2024, 2025. i ove 2026. godine, zaključno sa do sada objavljenim konkursima, Kraljevo je od Ministarstva kulture dobilo preko 124 miliona dinara.Nije to diktirala samo naša spremnost i dobra volja da sarađujemo. To diktira bogato kulturno i istorijsko nasleđe na području Grada Kraljeva, grada sa najvećim teritorijalnim područjem u Republici Srbiji. Na teritoriji grada Kraljeva nalaze se Studenica i Žiča. Dovoljno je da su samo dva spomenika kulture od izuzetnog značaja za našu državu i za naš narod ovde, pa ništa više ne mora ni da se kaže“, rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

Prema njegovim rečima, Ministarstvo kulture je na raspolaganju Gradu Kraljevu kao veran i ozbiljan partner u zajedničkoj misija koja je, s jedne strane očuvanje naše kulturno-istorijske baštine, a sa druge strane jačanje savremenog stvaralaštva. Dodao je da izdvajanje sedam odsto gradskog budžeta za kulturu svedoči o spremnosti i rešenosti rukovodstva Kraljeva da pažnju usmeri ka kulturi kao nečemu što jeste osnova obeležja našeg identiteta i bez čega bi svako drugo delovanje i svaka naša druga borba bila uzaludna.

„U sredstvima koje smo ove godine opredelili za Grad Kraljevo, najviši iznos je namenjen rekonstrukciji, odnosno restauratorsko-konzervatorskim radovima na srednjovekovnom gradu Magliču. Jedan od razloga za to svakako jeste očuvanje našeg kulturnog nasleđa, a drugi razlog je vezan i za naredne dane jeć će Kraljevo za nekoliko dana zvanično postati povezano na mreži autoputeva kroz našu Otadžbinu. Stiču se uslovi da se do Kraljeva dolazi mnogo brže, mnogo lakše, mnogo bezbednije. Kada budu ljudi iz svih krajeva Srbije, pa i regiona i sveta dolazili u Kraljevo, onda treba da osposobimo našu kulturnu infrastrukturu i naše spomenike kulture na način da budu dovoljno i kvalitetno dostupni svakom putniku, namerniku i svakom turisti koji ovde bude želeo da dođe“, pojasnio je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je naglasio da su ulaganja u srednjovekovni grad Maglič nadahnuta time da se na spomeniku kulture koji je decenijama bio prepoznat kao lep pejzažni element, ali teško dostupan posetiocima i stalni izvor troškova, potvrdi „recept“ koji pokazuje da kultura nije trošak i da se ulaganje u kulturno nasleđe ozbiljno isplati što se vidi na primeru Golubačke tvrđave.



„Uz Golubnički grad podignut je vizitorski centar u kom radi preko 60 ljudi. Zamislite šta bi značilo da Kraljevo dobije novih 60 radnih mesta, a da to nije fabrika, posebno za ljude koji žive od Mataruške do Bogutovačke Banje jer je to deo koji gravitira Magliču ali i za neke ljude iz Ušća koji bi tu možda mogli da rade. Razmišljam o tome na ovakav način i ne želim da posmatram ovaj projekat kao zatvoren, kao zakucan i kao nešto što je stavljeno ad akta. Zadatak nas koji smo na vlasti i koji smo dobili poverenje građana jeste da nađemo način kako da se taj projekat realizuje, a od tog projekta Kraljevo bi moglo da stekne evropsku i svetsku slavu. Na tome moramo da radimo“, poručio je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

Sa regionalnim kraljevačkim Zavodom danas su potpisani ugovori za zaštitna arheološka istraživanja (Crkva Sv. Petra i Pavla, Opština Tutin), petu etapu započetih radova projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na živopisu crkve Svetog Save u manastiru Žiči, održavanje crkve brvnare u selu Radijevići, izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na konaku Radiča Postupovića u Manastiru Vraćevšnica, ali i za završnu fazu preventivne konzervacije Objekata X, IX, VI i V na Arheološkom nalazištu Gradina na Jelici i E-Kulturu što podrazumeva kontinuirano fotogrametrijsko snimanje spomenika kulture na teritoriji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo i izradu 3D modela.