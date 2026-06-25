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Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je pet ugovora ukupne vrednosti 17.025.000 dinara za podršku kulturnom nasleđu i savremenom stvaralaštvu Aleksandrovca. Najveći iznos, 15 miliona opredeljen je programom "Gradovi u fokusu" kroz ugovor potpisan sa Jelenom Paunović, predsednicom opštine Aleksandrovac.

Foto: Ministarstvo Kulture, Tanjug

Sredstva šrogramom "Gradovi u fokusu" su namenjena za nastavak modernizacije multifinkcionalne sale u Domu kulture "Milosav Buca Mirković" a Selaković je istakao da mu je zadovoljstvo što je od prethodne godine bio u prilici da učini Ministarstvo kulture ozbiljnim partnerom Opštini Aleksandrovac za šta je upravo poslužio povod ozbiljne, najveće od izgradnje, obnove Doma kulture 'Milosav Buca Mirković'.

"Prethodne i ove godine Ministarstvo kulture izdvojilo je 30 miliona dinara za rekonstrukciju velike bioskopsko-pozorišne sale u Domu kulture. Prošle godine zamenili smo podove i sedišta. a ove godine ćemo u potpunosti promeniti zvučnu i scensku tehniku, zameniti zavesu i stvoriti uslove da se u naredne dve podfaze u potpunosti renovira velika bioskopsko-pozorišna ili multifunkcionalna sala", rekao je Selaković i dodao da će Ministarstvo kulture pomoći i nabavku koncertnog klavira za ovu salu.

Foto: Ministarstvo Kulture, Tanjug

Selaković je naglasio da kultura ne sme da bude i da nije rezervisana samo za velike gradove, a da je Dom kulture u Aleksanrovcu najveći zajednički projekat Ministarstva i opštine ali ne i jedini.

"Naši partneri su i Zavičajni muzej u Župi, Muzej vinarstva i vinogradarstva i Narodna biblioteka koja će ove godine dobiti svoje dečije odeljenje tako da će najmlađi čitaoci imati svoj posebni deo u kome će moći da čitaju svoje prve knjige, da stiču svoja prva članstva u Narodnoj biblioteci, da se upoznaju s junacima naše i svetske književnosti i da zavole knjigu kao svojevrstan vid čuvara pamćenja i upoznavanja velikih i stranih kultura i civilizacija", pojasnio je Selaković.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo kulture još uvek nije sprovelo sve konkurse na kojima učestvuju ustanove kulture iz Aleksandrovca tako da iznos opredeljen ovim ugovorima još uvek nije kompletan.

Foto: Ministarstvo Kulture, Tanjug

Ministar je podsetio je da se konkurs "Gradovi u fokusu" kojim su obezbeđena sredstva za obnovu velike multifunkcionalne sale Doma kulture "Milosav Buca Mirković" organizuje u Srbiji od 2016. godine a na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a današnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića.

" Do sada je kroz "Gradove u fokusu" uloženo dve milijarde i 380 miliona dinara.Od tog novca mnogi domovi kulture su potpuno revitalizovani, obnovljeni, osveženi. Otvorene su mnoge biblioteke, mnogi muzeji, opremljeni su brojni arhivi i bioskopi. Od ove godine, tj. od prošle godine, Aleksandrovac se svrstava u red gradova i opština koje su kroz 'Gradove u fokusu' dobile nešto dobro za svoju kulturu i svoju kulturnu infrastrukturu", zaključio je Selaković i zahvalio za priznanje koje mu je uručeno za doprinos obogaćivanju kulturne scene Opštine Aleksandrovac.

1/19 Vidi galeriju Aleksandrovac Foto: Tanjug, Ministarstvo Kulture

Pored programa "Gradovi u fokusu", potpisnim ugovorima u Aleksandrovcu je opredeljeno milion dinara Istorijskom institutu Beograd za arheološko iskopavanje Crkve Uroševice u selu Boturići kod Aleksandrovca, potom 800.000 dinara Zavičajnom muzeju Župe Aleksandrovac za projekat-kampanju "Četiri milenijuma tame:početak istraživanja metalodobnih lokaliteta u Župi Aleksandrovačkoj (lokalitet Parčin Polje u Parčinu), 885.000 dinara Narodnoj biblioteci Aleksandrovac za kulturnu oazu za najmlađe a 340.000 Muzeju vinarstva i vinogradarstva za unapređenje uslova za rad specijalne biblioteke sa čitaonicom.

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