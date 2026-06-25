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Filmski centar Crne Gore, zajedno sa Francuskom ambasadom i Francuskim institutom u Crnoj Gori, objavio je poziv za prijave filmskih autorki za učešće na radionici „Female Filmmakers“, u okviru trećeg izdanja programa „Montenegro Film Rendezvous“, namenjenog filmskoj stručnoj javnosti.

Foto: Filmski centar Crne Gore

Pravo učešća imaju rediteljke i producentkinje iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Severne Makedonije, Kosova, Jermenije i Moldavije, koje traže međunarodne koprodukcijske partnere i finansijsku podršku za realizaciju svojih filmskih projekata u fazi razvoja.

Na radionici će učestvovati i producentkinje iz Francuske, pružajući učesnicama direktan pristup frankofonom filmskom tržištu, kao i mogućnost korišćenja različitih programa podrške međunarodnoj filmskoj saradnji.

Radionica će biti održana od 26. do 29. avgusta 2026. godine u Herceg Novom, u okviru programa „Montenegro Film Rendezvous“ i festivala Herceg Novi Film Festival – Montenegro Film Festival.

Foto: Filmski centar Crne Gore

„Montenegro Film Rendezvous“ je inicijativa Filmskog centra Crne Gore posvećena jačanju veza između crnogorske i evropske filmske industrije, kao i podršci razvoju karijera crnogorskih filmskih autora/ki i profesionalaca/ki. Događaj je osmišljen kao platforma za susrete i umrežavanje, koja u podsticajnom i prijateljskom okruženju okuplja filmske profesionalce/ke i autore/ke, otvarajući prostor za razmenu iskustava i razvoj novih ideja.