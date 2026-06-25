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Na Varoškom trgu u Mokrinu i ove godine održan je 41. Memorijal “Miroslav Mika Antić“, u znaku poezije, sećanja i muzike koja je do duboko u noć pratila stihove jednog od najvoljenijih pesnika ovih prostora.

Program je tradicionalno otvoren kazivanjem “Besmrtne pesme”, u interpretaciji glumca Srpskog narodnog pozorišta Miodraga Petrovića, čime je nastavljena višedecenijska praksa odavanja počasti Antiću upravo onako kako je to činjeno i na njegovoj sahrani.

Foto: S.u.

Glumac Ivan Tomić istakao je da Mikina poezija i danas ima istu snagu, možda čak i veću nego ranije:

- Ljudi često misle da će se u ovom vremenu brzine i digitalnih sadržaja poezija izgubiti. Poezija će nam uvek biti važna, kao i pozorište. Čovek je željan čoveka i da sa njim kontaktira. Poezija je vrhunski oblik komunikacije. Mika Antić je umeo da dotakne svakoga, bez obzira na godine i iskustvo. Mnogi su se uz njegove stihove zaljubljivali, raskidali emotivne veze, plakali i pijani govorili njegovu poeziju, ali se i radovali i slavili - rekao je Tomić.

Foto: S.u.

Na Miku Antića osvrnula se i glumica Nada Blam, evocirajući lična sećanja na njihove susrete:

- On je i u najtežim trenucima zračio nekom posebnom toplinom. Sećam se da je i tada, kada je bio bolestan, govorio sa neverovatnom lakoćom, kao da se ništa loše ne dešava. Subotom je mogao da napusti bolnicu. Sretali smo se u jednom lokalu. Bolest je bila poodmakla, ali o tome nikada nije pričao. Govorio mi je da se zaljubio, i to tako vedro. Imali smo utisak da će živeti 200 godina. I živi - kazala je Blam.