- Nakon 26 godina ponovo nastupam sa Beogradskom filharmonijom. Kada pomislim koliko je vremena prošlo, uzbuđenje je baš veliko. Izvodimo raznolik i moglo bi se reći, letnji repertoar - nimalo lak za izvođenje ali izuzetno prijatan za slušanje. Raduje me izvođenje Štrausovog ‘Don Žuana’ u mojoj verziji, jer se dugo bavim aranžiranjem i u tom procesu imam osećaj kao da stvaram novo delo. Iako su note iste, dobija se potpuno drugačiji zvuk, što je za mene veliki kreativni izazov. Na programu je takođe delo srpske kompozitorke Jovane Stefanović. U pitanju je izrazito pevljiva, neoklasična kompozicija koja je, na neki način, komponovana za mene. Uvek sviram ono što mi se sviđa, a ovo delo je jedno od tih - rekao je Krstić.