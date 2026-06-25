Filharmonijski koncert sa Sretenom Krstićem povodom obeležavanja Vidovdana
Povodom obeležavanja Vidovdanskog praznika, Beogradska filharmonija nakon dužeg vremena nastupa pod umetničkim vođstvom violiniste Sretena Krstića, u nedelju 28. juna (Sala BGF, 20 sati). Jedan od najistaknutijih srpskih muzičara sa međunarodnom karijerom, izvešće sa gudačima Filharmonije raznovrstan repertoar.
Koncert otvara "Plavi san" kompozitorke Jovane Stefanović za violinu i gudače. Potom sledi adaptacija simfonijske poeme „Don Žuan“ Riharda Štrausa, koju je za gudački sastav priredio upravo Sreten Krstić, otkrivajući novo lice jednog od najblistavijih orkestarskih dela pozne romantike. Nastup zaokružuje “Serenada za gudače” Čajkovskog.
- Nakon 26 godina ponovo nastupam sa Beogradskom filharmonijom. Kada pomislim koliko je vremena prošlo, uzbuđenje je baš veliko. Izvodimo raznolik i moglo bi se reći, letnji repertoar - nimalo lak za izvođenje ali izuzetno prijatan za slušanje. Raduje me izvođenje Štrausovog ‘Don Žuana’ u mojoj verziji, jer se dugo bavim aranžiranjem i u tom procesu imam osećaj kao da stvaram novo delo. Iako su note iste, dobija se potpuno drugačiji zvuk, što je za mene veliki kreativni izazov. Na programu je takođe delo srpske kompozitorke Jovane Stefanović. U pitanju je izrazito pevljiva, neoklasična kompozicija koja je, na neki način, komponovana za mene. Uvek sviram ono što mi se sviđa, a ovo delo je jedno od tih - rekao je Krstić.
Sreten Krstić je jedna od najznačajnijih ličnosti srpske violinističke scene sa međunarodnom karijerom. Više od četiri decenije obavljao je dužnost prvog koncertmajstora Minhenske filharmonije, a kao solista, kamerni muzičar i pedagog nastupao je širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Japana. Ulaznice za koncert su u prodaji na blagajni Beogradske filharmonije i onlajn.