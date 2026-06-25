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Zvanično je danas u Kinoteci najavljen 54. Filmski festival u Sopotu, koji će se održati od 29. juna do 4. jula 2026. Slogan ovogodišnjeg izdanja festivala glasi "Sunce je novo svaki dan". Prema tradiciji, na programu festivala nalaze se najnoviji filmovi domaće produkcije, kao i odabrani naslovi regionalnih i manjinskih koprodukcija. Svečano otvaranje festivala zakazano je u ponedeljak za 20 časova, a ceremoniju će obeležiti projekcija filma "Jugo florida" reditelja Vladimira Tagića.

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Foto: BELKISAABDULOVIC


- Gledaoci će imati priliku da vide 24 filma. Za nagrade se bori 21 ostvarenje. Biće pet naslova manjinske koprodukcije. Dolaze filmovi iz Rumunije, Italije i Španije. Publika će moći da pogleda i dokumentarac "Brate" o Dejanu Milojeviću. Više od deset filmova je nagrađeno, što govori o kvalitetu naših umetnika i srpske kinematografije - rekao je Aleksandar Avramović, umetnički direktor ovog festivala.

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Foto: Ana Paunković

Na otvaranju će biti uručena nagrada za životno delo Jovanu Markoviću, tvorcu "Žikine dinastije". Narednog dana u 12 sati biće održana tribina posvećena scenaristi i njegovom radu, a uveče projekcija "Povratka Žikine dinastije" reditelja Milana Konjevića.

- Karte su besplatne. Ulaznice mogu da se rezervišu na dan projekcije - rekla je Dragana Čolić, direktorka Centra za kulturu Sopot.

Pogledajte kako je bilo na snimanju Povratka Žikine dinastije"

Ekipa Kurira obišla je set filma Povratak Žikine dinastije i tom prilikom fotografisala kako je sve to izgledalo. Foto: Ana Dragović


Kinoteka će nakon festivala biti domaćin revije pobednika. Svečano zatvaranje i dodela nagrada održaće se u 21 čas uz ostvarenje "Svadba". U okviru glavnog igranog programa, posetioci će imati priliku da pogledaju brojna atraktivna ostvarenja, među kojima su: "Đeneral", "Linije želje", "Paviljon", "Izlet", "Mačji krik", "Biće novih leta", "Sportsko srce", "Žetva", "Sorela di klauzura" "Kako je ovde tako zeleno?", "Vetre, pričaj sa mnom", "Karmadona", "Obraz", "Saučesnici" i "Sedef-magla". Programski segment za decu i roditelje bogat je animiranim filmovima sinhronizovanim na srpski jezik, kao što su "Ozi: Glas šume" i "Sunđer Bob: Prokletstvo pirata". Pored njih, mlađa publika će moći da uživa i u igranim filmovima "DJ Ahmet", "Drugi dnevnik Pauline P." i "Hajduk u Beogradu". Ustanova kulture CEBEF zadržava pravo promene programa do početka festivala.

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