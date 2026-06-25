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Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas u Kučevu sa predsednikom opštine Nenadom Mikićem ugovor ukupne vrednosti 20 miliona dinara, kojim je Ministarstvo kulture obezbedilo sredstva za nastavak rekonstrukcije Centra za kulturu "Dragan Kecman", a za projekat Narodne biblioteke "Stevan Raičković" uručio je ugovor u vrednosti 500.000 dinara.

Foto: Ministarstvo Kulture

Kroz konkurs „Gradovi u fokusu 2026“ Ministarstvo kulture opredelilo je 20 miliona dinara za nastavak rekonstrukcije višenamenske sale Centra za kulturu „Dragan Kecman“, dok je Narodnoj biblioteci „Stevan Raičković“ odobreno 500.000 dinara za projekat zaštite i proširenja zavičajnog fonda i očuvanja legata profesora Mirka Deića.

Tom prilikom Selaković je istakao da je prošle godine predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio u Braničevskom okrugu i posetio opštinu Kučevo, gde je razgovarao sa građanima upravo u sali Doma kulture „Dragan Kecman“, koja je tada izgledala potpuno drugačije.

„Opštinsko rukovodstvo i građani Kučeva zamolili su predsednika da se ova sala rekonstruiše. Ministarstvo kulture je na podnetu prijavu Opštine Kučevo prošle godine krenulo u najveću investiciju od izgradnje Doma kulture ‘Dragan Kecman’ u Kučevu, a to je rekonstrukcija velike multifunkcionalne sale. Prošle godine opredelili smo 15 miliona dinara koji su iskorišćeni za zamenu podova i zamenu sedišta, a opština Kučevo je pomogla da se promeni plafon, rasveta u gledalištu i da se u potpunosti osveže zidovi u ovoj velikoj sali“, rekao je ministar Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

Precizirao je da je danas potpisan ugovor za drugu fazu finansiranja radova na rekonstrukciji velike sale Doma kulture ‘Dragan Kecman’ koja obuhvata rekonstrukciju scenske mehanike, nabavku nove scenske rasvete, nabavku velikog bioskopskog ekrana i nove scenske zavese.

„Prošle i ove godine, u Dom kulture ‘Dragan Kecman’ uložili smo ukupno 35 miliona dinara a nastavićemo i dalja ulaganja“, rekao je Selaković i dodao da za zaokruživanje priče o rekonstrukciji velike sale predstoji i nabavka projektora i bioskopskog ozvučenja.

Pogledajte kako danas izgleda Centar za kulturu u Kučevu

1/10 Vidi galeriju Selaković u Kučevu Foto: Ministarstvo Kulture

Podsetio je da je program „Gradovi u fokusu“ Ministarstvo kulture uspostavilo 2016. godine na inicijativu tadašnjeg predsednika Vlade, a današnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića.

„Od 2016. godine Ministarstvo kulture je kroz ovaj konkurs utrošilo ukupno dve milijarde 380 miliona dinara. Mnogi domovi kulture, muzeji, biblioteke, arhivi, bioskopi, ali i trgovi i javne površine dobili su potpuno novo lice zahvaljujući ‘Gradovima u fokusu’ a od ove godine je i opština Kučevo jedna od njih“, zaključio je ministar.

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