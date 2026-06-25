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Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas sa gradonačelnikom Požarevca Sašom Pavlovićem ugovor za konkurs "Gradovi u fokusu 2026" kojim Ministarstvo kulture ulaže 15 miliona dinara u opremanje rekonstruisane Galerije Milene Pavlović Barili.

Foto: Ministarstvo Kulture, Tanjug

Ministar Selaković je istakao da je danas potpisan ugovor kojim se finansira jednim delom opremanje budućeg novog objekta Galerije Milene Pavlović Barili sa 15 miliona dinara, ali da će sredstva biti dopunjena u narednom periodu i kroz konkurs za pokretno kulturno nasleđe.

„Sve ovo je deo jednog velikog projekta 'Srbija- skok u budućnost 2027' kada je u oblasti kulture Galerija Milene Pavlović Barili u Požarevcu izabrana da bude jedan od nosećih državnih projekata. Ministarstvo kulture i Grad Požarevac su ozbiljni, lojalni i vrlo efikasni partneri. U prethodne dve godine, tačnije u ovom vremenu kada sam na čelu resora kulture, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo kulture su uložili u Požarevac, kako u savremeno stvaralaštvo, tako i u zaštitu kulturnog nasleđa, 75 miliona i 652.000 dinara. Kada tome dodamo ulaganje u izgradnju novog objekta Galerije Milene Pavlović Barili, koje iznosi 456 miliona dinara, dolazimo do jedne impozantne cifre koja za sada premašuje 532 miliona dinara“, rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture, Tanjug

Naglašavajući da su u planu nova ulaganja u Požarevac do kraja godine, Selaković je pojasnio da još uvek nisu završeni svi konkursi Ministarstva kulture na kojima učestvuju Galerija Milene Pavlović Barili kao i druge ustanove sa teritorije Grada.

„Ovaj današnji, najvažniji ugovor koji smo potpisali, rezultat je programa 'Gradovi u fokusu’koji kao kao program Ministarstva kulture nastaje 2016. godine, kada je Srbija pokazala prve znake svog ekonomskog ozdravljenja, prve dobre rezultate fiskalne konsolidacije i dugo čekanih ekonomskih reformi, čiji je bio misaoni tvorac i sprovodilac tadašnji predsednik Vlade, a današnji predsednik Republike Aleksandar Vučić. Upravo na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, današnjeg predsednika Republike, formira se program 'Gradovi u fokusu' kroz koji smo od 2016. godine do danas kao Ministarstvo kulture dodelili ukupno dve milijarde i 380 miliona dinara“, ukazao je Nikola Selaković i dodao da je taj novac pomogao da u mnogim gradovima, opštinama i mestima po Srbiji počne obnova više decenija zapostavljene kulturne infrastrukture i da su mnogi gradovi i opštine dobili potpuno renovirane, gotovo nove domove kulture.

Foto: Ministarstvo Kulture, Tanjug