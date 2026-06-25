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Koliko dugo u sebi nosimo rečenice koje nikada nismo izrekli? Koliko puta pomislimo da za razgovor sa roditeljima još ima vremena? Upravo tim pitanjima bavi se predstava "Sledeći put kada dotakneš dno", dirljiva i emotivna priča o odnosu oca i sina, ljubavi, gubitku i svemu onome što ostaje neizgovoreno. Nakon velikog interesovanja publike i rasprodate premijere zakazane za 1. jul, predstava će biti izvedena i 2. i 3. jula u Immersive sali Sava centra, sa početkom u 20 časova.

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Foto: Veljko Lalović


Predstava je nastala prema romanu „La prochaine fois que tu mordras la poussière“ francuskog pisca Panajotija Paskoa, koji je od objavljivanja 2023. godine prodat u više od 500.000 primeraka i postao jedno od najzapaženijih dela savremene francuske književnosti. Njegova univerzalna priča o porodici, ranjivosti, ljubavi i oproštaju osvojila je publiku i kritičare širom Francuske, a pozorišna adaptacija, koju potpisuje autorov brat Pol Pasko, premijerno je izvedena 2024. godine.


U središtu predstave nalazi se intimna priča o odnosu roditelja i dece i svim emocijama koje često ostaju potisnute. Kroz snažan emotivni narativ, publika se suočava sa pitanjima koja su bliska gotovo svakome – koliko nas oblikuju neizgovorene reči, propušteni razgovori i osećanja koja nikada nismo pokazali onima koje najviše volimo.

Glavne uloge tumače Miodrag Dragičević i Miodrag Krstović, kao specijalna pojava.

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Foto: Veljko Lalović


Autorski tim predstave okuplja Ljubomira Dorontića, autora projekta, rediteljku Natašu Radulović i izvršnu producentkinju Milicu Zorić. Video-materijal režirao je Nikola Polić, direktor fotografije je Veljko Lalović, scenografiju potpisuje Marko Samardžić, muziku Mihajlo Veruović Voyage, a kostim Vanja Pantin. Organizaciju predstave vodi Lenka Lazarević, za grafički dizajn zadužen je Ivan Vukadinov, dok prevod teksta potpisuje Milica Zorić.


„Sledeći put kada dotakneš dno“ nije samo priča o jednom ocu i jednom sinu. To je priča o svima nama, o trenucima koje odlažemo, emocijama koje skrivamo i potrebi da, makar i kasno, pokušamo da razumemo one koje najviše volimo.

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Foto: Veljko Lalović


Karte za predstavu dostupne su na blagajnama Sava Centra, kao i putem sajta Tickets.rs.

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