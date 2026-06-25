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Čuvena srpska glumicaMaja Sabljić postala je poznata publici početkom osamdesetih godina, kada je ostavila neizbrisiv trag u kultnim filmovima i serijama kao što su "Kamiondžije", "Druga Žikina dinastija", "Bolji život" i "Lajanje na zvezde". Vremenom je postala jedna od najlepših i najpoželjnijih naših glumica.

Maja Sabljić Foto: Youtube Screenshot

Maja je rođena 10. januara 1960. godine u Obrenovcu. Od daleke 1979. godine počela je da snima serije i filmove.

Iza sebe ima bogatu glumačku karijeru, ali više od dve decenije publika nema priliku da je gleda na filmskom platnu. Pre upisa na Akademiju, snimila je film "Lične stvari" (1979), koji prati njen put od završetka gimnazijalskih dana, pa sve do upisa na FDU.

Nakon završenog Fakulteta dramskih umetnosti, popularnost je stekla u ostvarenjima: "Groznica ljubavi", "Pazi šta radiš", "Žikina dinastija", "Bolji život", "Policajac sa Petlovog brda", "Lavirint" i mnogim drugim.

Maja Sabljić Foto: Printscreen/Youtube

Svojom lepotom je javnost ostavljala bez reči, a širok osmeh, krupne oči i duga crna kosa bili su njen zaštitni znak, što je zadržala sve do danas. Maja je nestala sa naše scene i otišla u Ameriku gde je živela od 1993. godine u Los Anđelesu, i to na prestižnom Bulevaru sumraka, između Holivuda i Beverli Hilsa.

Maja nije nastavila da se bavi glumom u Americi jer, kako je jednom prilikom rekla, američki reditelji nisu rado birali glumce sa stranim akcentom.

- Glumci u Holivudu žive u svom zatvorenom svetu. Ali najveće zvezde su u stvari najnormalnije i najprijatnije osobe. To mi je bilo baš fascinantno. Pošto smo se moj pokojni suprug i ja družili sa Dan Tanom i često smo bili u jednom od njegovih restorana, viđali smo poznate glumce. Ali njih niko ne sme da davi. Međutim, one koje je Dan Tana pozdravio ili se družio s njima viđali smo ih i mi - rekla je ona u jednom intervjuu.

1/7 Vidi galeriju Maja Sabljić filmske uloge Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

Brak

U jeku svoje popularnosti prelepa glumica se udaje za producenta i biznismena Đorđa Zečevića. On je bio vlasnik jedne producentske kuće, a tokom devedesetih je bio i poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Đorđe je braku sa Majom ostao do svoje smrti 2012. godine, a veći deo braka proveli su u Los Anđelesu. Lepa glumica je neretko isticala kako je dobra domaćica i da uživa da ugađa prijateljima i porodici.

Veliki gubitak

Kada je 2019. godine odjeknula vest da je sada već pokojna glumica Neda Arnerić pokušala da se ubije, oglasila se Maja ističući da je kao udovica razume. Tada su joj navirale crne misli, a život joj je izgubio smisao, kako je sama isticala.

1/5 Vidi galeriju Maja Sabljić Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Stefan Jokić

- I ja sam posle smrti supruga ostala sama jer nismo imali potomke. Parovi koji nemaju decu su mnogo bliži, okrenuti su samo jedno ka drugom. Kad neko ima decu, a ostane udovica, ima odgovornost da tu decu izvede na pravi put. A kad nema decu, poput nas dve, onda je potpuno sam. Tad ima više prostora da nam bude teže.

- Apsolutno razumem Nedu. Meni nije padalo na pamet da dižem ruku na sebe kada sam ostala bez partnera, ali ta tuga te toliko nekad savlada da pomisliš da život nema više smisla. Ipak onda se trgneš i nađeš neku snagu. Imam sreću da moja sestra ima četvoro dece, koju ja doživljavam kao svoju, pa mi je sa te strane lakše - rekla je Maja u jednom intervjuu pružajući podršku koleginici Nedi Arnerić.

Pritisak

Maja Sabljić Foto: Stefan Jokić

„Mi koji se bavimo glumom smo tanani. Da nemamo tu nit, ne bismo mogli da radimo ovo. Od nas se stalno očekuje da budemo lepe, sređene, da se uvek smejemo… Sve oči su uprte u nas, svako ima pravo da nas komentariše, da li smo i kako ostarile… Mnogo je to teško. Nismo mi više klinke da možemo da izgledamo kako hoćemo jer je mladost sama po sebi veoma lepa, pa je dosta toga dopušteno. Ne podnosi svako to na isti način“, rekla je glumica svojevremeno.

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