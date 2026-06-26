Ovogodišnje izdanje donosi i snažan simbolički okvir, 150 godina od rođenja Ernesta Bošnjaka, somborskog kinematografa i jednog od pionira filma u Srbiji, po kome festivalske nagrade i nose ime. Time festival, uz savremeni autorski film, dodatno osvetljava sopstvene korene i ideju povezivanja panonskog i podunavskog kulturnog prostora. Nagrada "Ernest" za 2026. godinu, po odluci Direkcije Somborskog filmskog festivala, dodeljuje se glumcu Vojislavu Brajoviću, koji je ostvario više od šezdeset pozorišnih i preko stotinu filmskih i televizijskih uloga sarađujući s najznačajnijim rediteljima jugoslovenske i srpske kinematografije. Njegov opus obeležavaju uloge koje spajaju tragično i komično, uz snažan pečat u ostvarenjima kao što su "Otpisani", "Povratak otpisanih", "Nacionalna klasa", "Boj na Kosovu", "Turneja" i "Bure baruta".