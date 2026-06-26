Somborski filmski festival od 9. do 12. jula: Glumac Voja Brajović dobitnik nagrade "Ernest"
Osmi Somborski filmski festival biće održan od 9. do 12. jula u organizaciji Kulturnog centra "Laza Kostić". Festival i ove godine okuplja domaća i regionalna ostvarenja, mlade autore, slovačku kinematografiju u fokusu, kao i prateći program posvećen velikanu jugoslovenskog filma Danilu Bati Stojkoviću povodom 90 godina od njegovog rođenja.
Ovogodišnje izdanje donosi i snažan simbolički okvir, 150 godina od rođenja Ernesta Bošnjaka, somborskog kinematografa i jednog od pionira filma u Srbiji, po kome festivalske nagrade i nose ime. Time festival, uz savremeni autorski film, dodatno osvetljava sopstvene korene i ideju povezivanja panonskog i podunavskog kulturnog prostora. Nagrada "Ernest" za 2026. godinu, po odluci Direkcije Somborskog filmskog festivala, dodeljuje se glumcu Vojislavu Brajoviću, koji je ostvario više od šezdeset pozorišnih i preko stotinu filmskih i televizijskih uloga sarađujući s najznačajnijim rediteljima jugoslovenske i srpske kinematografije. Njegov opus obeležavaju uloge koje spajaju tragično i komično, uz snažan pečat u ostvarenjima kao što su "Otpisani", "Povratak otpisanih", "Nacionalna klasa", "Boj na Kosovu", "Turneja" i "Bure baruta".
Festival ima novog selektora Hadži-Aleksandra Đurovića i direktora Sinišu Josića.
- Festival se strateški vraća izvornoj ideji povezivanja panonskog i podunavskog kulturnog prostora, uz jačanje dijaloga posredstvom slovačke kinematografije, koja je ove godine u fokusu festivala - kaže Josić.
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