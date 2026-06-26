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Radoš Bajić, glumac, reditelj i scenarista, godišnji odmor provodi u Srbiji, tačnije u svom zavičaju, selu Medveđa kraj Trstenika.

Tvorac kultne serije "Selo gori, a baba se češlja" se na Instagramu oglasio iz rodnog mesta, i to fotografijama na kojima se vide njive i zalazak sunca na reci Moravi, a opisom je poslao poruku pratiocima.

U galeriji pogledajte fotografije Radoša Bajića u rodnoj Medveđi:

1/2 Vidi galeriju Radoš Bajić u rodnoj Medveđi Foto: Printscreen/ Instagram/ rados.bajic.officialpage

"I tako... Ni Ibica, ni Tasos, ni Maldivi - već zavičaj...Prelepa Srbija i večna Morava. Što dalje od gradske vreve gde niko nikome ne puca u leđa, daleko od TV ekrana koje kad gledamo strepimo za budućnost naše dece - provodim godišnji odmor u trajanju od jednog dana...", napisao je glumac, te dodao:

"I to mi je dovoljno da se obnovljen i zaceljen uverim da je normalnost i lepota tu pored nas... Samo je potrebno da je prepoznamo...

Ako mi zavidite - sledite moj primer. Vaš Radoš Bajić", zaključio je.

U galeriji pogledajte fotografije Radoša Bajića u poseti Sarajevu posle 40 godina:

1/7 Vidi galeriju Radoš Bajić posle 40 godina u Sarajevu Foto: Contrast Studios

Radoš Bajić o rodnoj Medveđi

U velikoj ispovesti za Kurir, Radoš Bajić je pre nekoliko godina između ostalog govorio o svom rodnom kraju.

- Rođen sam 24. septembra sušne 1953. godine u selu Medveđi kod Trstenika, kao drugo i jedino muško dete u seljačkoj porodici oca Miloša Bajića, majke Vere, deda Mirka i baba Savete. Pamćenje seže daleko, titra iznad seoskih zabrana i livada, ali uvek zastane u danu kad je moja sestrica Radmila, koja je imala samo 13 godina, napustila ovaj svet, bez greha i krivice. Odnela ju je, kao anđela svetlog lica i očiju, podmukla bolest kojoj tada nije bilo, a ni danas nema leka...

Foto: Privatna Arhiva

Pamtim, lica, suze, naricanje moje majke, vapaj oca... Sa sestrom Radmilom prvi put u svom veku stao sam pred magično oko foto-objektiva koji će me pratiti ceo život. Ni tada, a ni sada, nisam sasvim bio siguran koja je slika prava, "s ove" ili "s one strane", taj put od zaustavljenog trenutka do večne slike odredio je moj život. Tog dana, kad je čikica s francuskom kapom i "poaro" brkovima u našoj kući dočekan i poslužen kao najdraži gost, to nisam mogao znati, ali sam detinjom imaginacijom slutio da se u mraku foto-aparata dešava neka magičnost, da iz tame izlazi slika, kao što je život dolazio iz tame i tamo se na svom uviru vraćao.

Radoš Bajić u Petlovcu Foto: Contrast Studios

Uzalud su me svi ubeđivali da se nasmejem. Majka za potrebe moje prve fotografije od nekog iz sela pozajmila dva broja veće cipele - jer svoje nisam imao. Jedva sam hodao u njima, sva sreća što nisam morao nigde daleko da idem. Možda su te tuđe cipele bile prva uloga koju sam morao da odigram, sugestivno i samouvereno, kao da su moje i kao da su mi taman.

Moje detinjstvo bilo je ispunjeno skladom, redom i toplinom, nije se razlikovalo od detinjstva seoske dece u selu koje se još oporavljalo od nedavno završenog rata. Naspram nemaštine, oskudice i siromaštva, bila je ljubav i brižnost mojih roditelja, koji su posle gubitka ćerke Radmile piljili u mene i gledali me kao malo vode na dlanu. Vaspitavan sam kao svi srpski seljaci decenijama i vekovima pre mene, u duhu skromnosti i istinskih hrišćanskih vrednosti, da nikoga ne mrzim i nikome ne činim zlo.

Radoš Bajić Foto: Privatna Arhiva

Da pomognem svakome ako mogu, da poštujem krsnu slavu i sveca zaštitnika Svetog Mratu, da volim zemlju koja me hrani i vodu koja nam daje život - moju Moravu. Ali pre i nakon svega - da čuvam i negujem porodicu. Kako tada, tako i sada, i zauvek.

Moja osnovna škola u Medveđi, kao i stotine drugih u Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji, nosila je ime "Maršal Tito". Tih šezdesetih godina prošlog veka imala je preko sedam stotina đaka. Danas, u žalnim vremenima propasti i rastakanja srpskog sela, jedva da ima dve stotine. Bio sam dobar đak, koji je svako polugodište i svaki razred završavao sa odličnim uspehom. Još uvek dobro pamtim učiteljicu Milanku Čurlić, njenu veliku ljubav i pažnju. U višim razredima, pored muzičkog, kao voda su mi išli oni predmeti u kojima je bila najvažnija reč. Tamo gde su bile brojke išlo je teže. Do četvorke i petice iz matematike i geometrije, uz nešto teško osvojenog znanja, doguravao sam tako što sam postao navijač Partizana. Nastavnik Trole, koji je držao te predmete, bio je vatreni i zagriženi partizanovac. Jednog dana je s trouglovima i lenjirima ušao na čas i rekao: "Ko se učlani u klub navijača Partizana, imaće trojku iz matematike!" - rekao je Radoš Bajić u ispovesti za Krurir.

Video: Radoš Bajić posle 40 godina u Sarajevu