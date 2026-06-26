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Glavni program 59. Bitefa čini sedam predstava iz Argentine, Crne Gore, Italije, Libana, Portugalije, Slovenije i Srbije, koje će od 14. do 20. septembra biti izvedene pod sloganom „Usudi se da saznaš“. U selektorskoj reči, predsednik Odbora Bitefa i selektor Spasoje Ž. Milovanović predstavio je ovogodišnji program.

Spasoje Ž. Milovanović Foto: Tanja Drobnjak

Ovogodišnje izdanje Bitefa, 59. po redu, biće održano od 14. do 20. septembra pod sloganom „Usudi se da saznaš“. Beogradska publika imaće priliku da pogleda sedam predstava iz Argentine/Španije, Crne Gore, Italije, Libana, Portugalije, Slovenije, i Srbije.

Selekciju ovogodišnjeg festivala potpisuje predsednik Odbora Bitefa i selektor Spasoje Ž. Milovanović, koji ističe da zajednički imenitelj ovogodišnje selekcije ne treba tražiti u temi, stilu ili poetici, već u složenosti promišljanja savremenog trenutka:

„Predstave nastale u različitim produkcionim okolnostima i umetničkim tradicijama ne povezuje zajedničko estetsko opredeljenje, politički stav niti jedinstven pogled na svet. Ono što ih približava jeste dosledno odbijanje pojednostavljenih objašnjenja, gotovih moralnih sudova i obrazaca koji složenost ljudskog iskustva svode na jednu interpretaciju. U gotovo svim predstavama u središtu se nalaze ljudi koji dele isti prostor, isto poreklo, istu zajednicu ili isto iskustvo, ali više ne uspevaju da pronađu zajednički jezik kojim bi taj svet opisali”, istaknuto je u selektorskoj reči.

U obrazloženju selekcije Milovanović se osvrće na svaku od odabranih predstava, ukazujući na njihove tematske i dramaturške specifičnosti, kao i na način na koji zajedno grade ovogodišnju selekciju.

Foto: Duško Miljanić

Festival će otvoriti predstava „Predmet Medeja“ u režiji Dijega de Bree i koprodukciji Crnogorskog narodnog pozorišta i Kulturnog centra Bar. Polazeći od Euripidove tragedije, predstava pomera fokus sa samog događaja na način na koji se o njemu govori i donose sudovi. Kroz preplitanje savremenog partnerskog odnosa i mitske priče o Medeji, otvara pitanja odgovornosti, krivice i kriterijuma na osnovu kojih procenjujemo druge.

U glavnom programu naći će se i predstava „When I Saw the Sea” (Kada sam videla more) libanskog autora i reditelja Alija Čarura, koja nastaje u neposrednom kontekstu bombardovanja Libana tokom 2024. godine. Predstava kroz svedočenja migrantskih radnica zarobljenih u sistemu kafala govori o radu, izolaciji, nasilju i dugotrajnoj nevidljivosti.

Iz Slovenije stiže predstava „Anhovo“, po tekstu Žige Divjaka i Katarine Morano, u režiji Žige Divjaka i produkciji Slovenskog narodnog gledališča Nova Gorica. Dokumentarna predstava polazi od istorije istoimenog mesta u dolini Soče istražujući način na koji određene odluke nastavljaju da proizvode posledice dugo nakon što su donete, preplićući prošlost i sadašnjost bez nametanja jedinstvenog tumačenja događaja.

Medeja Foto: Duško Miljanić

Predstava „Audicija“ vraća portugalski kolektiv Teatro Praga u prostor iz kojeg je, pre gotovo dve decenije, bio prinuđen da ode – stari magacin Bolnice „Migel Bombarda“ u Lisabonu, sada preuređen i drugačiji, kako po arhitekturi tako i po ulozi koju ima u gradu. Kao što je prostor izmenjen, tako ni kolektiv koji se vraća nije isti kao onaj koji je otišao. „Audicija“ polazi upravo od tog jaza između sećanja na mesto i mesta kakvo ono danas jeste, koristeći formu audicije kao okvir za suočavanje sa prošlošću.

Beogradska publika gledaće i „Frankenstein_Diptych (Love Story + History of Hate)“ – Diptih Frankenštajn (Ljubavna priča + Istorija mržnje) italijanske trupe Motus, čiji su autori Danijela Nikolo i Enriko Kazagrande. Kultni roman Meri Šeli inspirisao je nastanak dve predstave koje fukcionišu kao celina i istražuju mehanizme kroz koje zajednica uspostavlja sopstvene granice, određuje ko pripada, a ko ostaje izvan njih.

Frankenstein_Diptych (Love Story + History of Hate) Foto: Andrea Macchia

Domaću produkciju u glavnom programu predstavlja "Crno zlato" Dejana Dukovskog u režiji Olivera Frljića i produkciji Beogradskog dramskog pozorišta, koja kroz priču u kojoj se postepeno otkrivaju porodične veze, stari sukobi, dugovanja i potisnuta sećanja, gradi svet u kome ništa nije sasvim stabilno: identiteti, porodične uloge, društveni položaji i međusobni odnosi neprestano menjaju značenje.

Crno Zlato Foto: Dragana Udovičić

Selekciju zaokružuje predstava „Kill me“ (Ubij me) argentinske autorke Marine Otero, treći deo njenog dugoročnog projekta „Remember to live“, koji čine radovi „Fuck me“ (2020), „Love me“ (2022) i „Kill me“ (2024). U sve tri predstave Otero polazi od autobiografskog materijala i sopstvene psihijatrijske dijagnoze, otvarajući pitanje odnosa između života, izvođenja i njihove scenske konstrukcije.

Predstava Kill Me Foto: Sofia Alazraki

Kompletan program i više informacija o predstavama 59. Bitefa biće dostupni na zvaničnom sajtu festivala bitef.rs, gde će biti objavljivane i sve aktuelne informacije u vezi sa ovogodišnjim izdanjem.