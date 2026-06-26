Rok muzičar, glumac i pisac Dr Nele Karajlić održao je preksinoć veliku promociju svog prvog samostalnog studijskog albuma "Pijani brod" u prostoru Fondacije Mocart u Beogradu. Događaj je zvanično otvorio menadžer Radomir Raka Marić , a premijerno su prikazana četiri nova spota. Usledio je koncertni deo večeri, kada su Nele i njegov prateći bend uživo izveli nekoliko pesama s novog izdanja. Obraćajući se prisutnima u svom prepoznatljivom stilu, Nele je istakao da ga za početke bavljenja rok muzikom od pre više od 40 godina, ali i za ovaj novi projekat, vezuje - komšiluk:



- Sinoć, kad smo pravili tonsku probu, naša komšinica koja stanuje ovde došla je da se buni zbog velike galame. Tako sam i počeo davne 1977. godine, kad bi komšija došao i viknuo: "Tišina!" To znači da smo na pravom putu i da još uvek uspešno dižemo buku. Pesme je najbolje gledati kao neku decu koja u neko doba odu od svog stvaraoca, pobegnu od oca i majke i zametnu se u narod. Imao sam tu sreću da moje pesme prežive. One su, igrom slučaja, starije i od mobilnih telefona i od Evropske unije, ali za ove nove pesme ne mogu da vam dam garanciju da će trajati pola veka. Preživele - ne preživele, kako god da okreneš, sve se svodi na to da je ovo album koji ima 13 pesama, svaka bolja od bolje, i nadam se da će opstati u narodu.