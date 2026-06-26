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Ispred novoizgrađenog Doma kulture u Ravnom Selu svečano je otvoren 9. Ravno Selo film festival. Više od 3.000 meštana i gostiju ovacijama je pozdravio umetnike, reditelje, glumce i osnivača festivala Lazara Ristovskog, koji se svom rodnom mestu odužio na najbolji mogući način: novim Domom kulture i festivalom koji je uspeo da okupi autore iz zemlje, regiona i sveta.

Uloženi milioni evra

Prvi festivalski dan počeo je kad je Lazar Ristovski zvanično otvorio Dom kulture i predao ga meštanima.

Foto: Vuk Marković



- Ovaj dom je napravljen prvenstveno da bi deca iskazivala svoju kreativnost i namenjen je mladima. Moja obaveza ostaje da pomognem da se obezbede najbolji programi iz svih oblasti i potrudiću se da u njemu budu zastupljeni kulturni sadržaji od muzičkog, filmskog i likovnog programa do kreativnih radionica. Država je u ovaj dom i festival uložila dva i po miliona evra i na tome joj hvala. Tim ulaganjem u kulturu omogućila da festival i dom rastu i danas budu mesto okupljanja talentovanih ljudi iz zemlje, regiona i inostranstva - naglasio je Ristovski.



Publici se, pored predsednika opštine Vrbas Milana Glušca, obratila i Simona Manojlović, mis Srbije za mis sveta, koja je rođena i živi u Ravnom Selu, a 9. avgusta putuje u Vijetnam, gde će predstavljati Srbiju na izboru za svetskom izboru za mis.

- Za mene je ovo veče posebno emotivno, jer sam od devojčice iz malog mesta uspela da dođem do privilegije da predstavljam Srbiju na svetskom takmičenju. Snovi su mi se ostvarili i, ko zna, možda ću vam se jednog dana ponovo obratiti sa ove bine, ali kao protagonistkinja nekog filma - izjavila je aktuelna mis Srbije.

Foto: Vuk Marković



Vanvremenske hitove iz domaće i svetske kinematografije u svojevrsnom filmskom muzičkom kabareu izveli su glumci Slobodan Stefanović, Arsenije Tubić, Tanja Živković, Dušica Novaković i Olivera Bacić, i njihova gošća iz Crne Gore, pevačica Milena Vučić, uz pratnju benda koji je posebno formiran za ovaj muzičko-scenski deo programa. Nakon koncerta usledila je projekcija filma "Nirnberg", reditelja Džejmsa Vanderbilta, kojim je otvoren glavni festivalski program.

Foto: Vuk Marković



Festival se održava pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Ministarstva kulture Republike Srbije, Grada Vrbasa i producentske kuće "Zilion film", dok je Telekom Srbija generalni sponzor festivala.

Nagrade za najbolje

Tokom četiri festivalska dana, Ravno Selo će ponovo biti mesto susreta filmskih autora, mladih stvaralaca, gostiju iz zemlje i inostranstva i publike koja festival iz godine u godinu prepoznaje kao važan kulturni događaj. I ove godine biće dodeljene nagrade u više festivalskih kategorija. U glavnom takmičarskom programu dodeljuju se Zlatni klip za najboljeg reditelja debitanta, uz novčanu nagradu u iznosu od 1.500 evra, kao i Zlatni klip za najbolji film po mišljenju stručnog žirija, uz novčanu nagradu od 1.000 evra. Biće dodeljena i nagrada Gorki list za najboljeg mladog glumca, u iznosu od 1.000 evra.

Bonus video: Ristovski o stanju na filmu