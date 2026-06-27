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Otkako je sredinom maja kročila na set serije "Advokatice", glumica Nina Nešković vredno radi i ne planira pauzu bar još mesec dana, dok se snimanje ne završi. Ova priča nastala iz pera Đorđa Milosavljevića, a koju režira Milan Karadžić, imaće 16 epizoda, u kojima spaja triler, dramu i melodramu. Dok čekamo premijeru koja će biti na jesen na RTS, Nina - u ulozi mlade i ambiciozne advokatice Nade - za TV Ekran otkriva deo atmosfere sa snimanja.

Nina Nešković Foto: Maja Medić

Kakva je Nada?

- Odlučna. To je jedna mlada, ambiciozna devojka, koja uz to što je advokatica rešava i neke svoje privatne probleme. Kako se razvija serija, svašta nešto će i o sebi otkriti.

Deluje da je ova uloga potpuno drugačija od svega što ste do sada radili.

- Ne grešite. Nada jeste potpuno drugačija i za mene predstavlja veliki izazov. Pre svega, ima veoma mnogo nekih izraza koje nikad u životu pre ovog snimanja nisam čula, što je zahtevalo drugačiju pripremu. Bilo je potrebno da malo posećujem suđenja i vodim razgovore sa advokatima, tako da mislim da sam u snimanje serije ušla spremna i da će biti veoma zanimljivo.

Foto: Gordan Jović, RTS



Da li je vaša priprema možda podrazumevala i gledanje američkih ili drugih stranih serija i filmova koji govore o sličnim temama?

- Gledala sam svašta, ali nekako je to uvek mač sa dve oštrice. Lako krenete da kopirate, a cilj je da napravimo nešto autentično. Zbog toga mi je možda više značilo to što sam imala priliku da razgovaram sa advokatima iz Srbije, s ljudima koji se zaista bave ovim poslom, jer naš scenario i jeste pisan po autentičnim pričama.

Reditelj Milan Karadžić kaže da su advokatice u ovoj seriji vrhunske i opasne. Da li to važi i za Nadu?

- Nada je nekako brza, brzo misli i zaključuje. Ne znam da li je baš opasna, ali sve što radi je opravdano.

Pogledajte neke od uloga Nine Nešković

1/6 Vidi galeriju Nina Nešković Foto: Goran Djukanovic/All Rights Reserved



U čemu ste slični s Nadom?

- Obe smo veoma pravdoljubive. Ali vrlo često ni privatno ne prođem baš najbolje kad se trudim da izguram da sve bude po pravdi.

Partner vam je kolega s klase?

- Nisam dugo godina sarađivala na filmu s mojim klasićem Vučićem Perovićem. On je pre svega vrhunski profesionalac i fantastičan glumac. I meni je lakše jer s njim imam razrađene neke veze ostvarene u seriji. Mislim da imamo odličnu hemiju, koja će se dobro preneti i na ovaj format.

Vučić Perović Foto: Gordan Jović, RTS

Pominje se da u seriji postoji i ljubavni trougao, ali ste istakli da vam je najveći izazov zapravo bio pravnički jezik. Šta je tačno tu bilo najteže?

- Meni je bio pravni deo. Neke odnose u seriji svi odlično razumemo jer ih svi živimo i privatno, ali je pravni deo bio izazovan. Najviše sam brinula da nas sutra ne bude sramota kad advokati ovo budu gledali. To mi je bio možda i najveći izazov do sada.

Šta su vam advokati savetovali?

- Najviše sam se konsultovala o stručnim izrazima i samoj terminologiji. Istina, imali smo i veoma dobru pripremu u toku pisanja scenarija jer su u tom procesu učestvovali i stručni ljudi. Ipak, meni je najbitnije bilo da ne zvučim kao da to apsolutno nije deo mog, odnosno Nadinog života.

Koja je uža specijalnost u poslu vaše junakinje?

- Ona je krivičar, ali ima i parnične slučajeve. Videćete već kroz slučajeve kako se radnja bude razvijala.

Da li to znači da neki zločin pokreće celu radnju?

- To ste vi rekli! Ja ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje (smeh).

Foto: Gordan Jović, RTS

Kako se nosite sa odgovornošću velike uloge?

- Ja sam perfekcionista i u tom smislu za mene nema odmora dok se ovo snimanje ne završi. Međutim, nemam opterećenje zbog toga što je ovo velika uloga. Isti mi je pristup poslu da li radim dva snimajuća dana ili četrdeset. Fokus je apsolutno i samo na ovome, svaki posao je za mene isti i svakom pristupam temeljno, bez obzira na to da li je glavna ili sporedna uloga.

Da li nakon svih ovih priprema i naučenog pravnog žargona drugačije čitate svoje glumačke ugovore?

- Apsolutno! Bilo bi baš pretenciozno da kažem da sam sada pametnija, ali sam svakako mnogo obazrivija.

Pozorišna sezona se polako privodi kraju?