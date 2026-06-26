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Fudbal u Srbiji nikada nije bio samo sport. On je oduvek bio metafora za život, društvo, snove, uspone i padove. Zbog te svoje duboke ukorenjenosti u naš mentalitet, "najvažnija sporedna stvar na svetu" poslužila je kao savršeno platno za neke od najvoljenijih domaćih serija i filmova.

Bilo da nas vraćaju u romantičnu prošlost, zasmejavaju do suza ili nas suočavaju sa surovom modernom realnošću, domaća ostvarenja o fudbalu zapravo uvek govore o nama samima.

Evo našeg osvrta na najznačajnija dela koja su fudbalski teren pretvorila u filmsku scenu:

Foto: RTS

1. Više od igre (1976) Fudbal kao ogledalo epohe

Danas kultna serija reditelja Zdravka Šotre, smeštena u fiktivnu srpsku varošicu Gradinu u periodu između dva svetska rata, postavila je temelje televizijskih priča o sportu.

Tema: Kroz rivalstvo dva lokalna kluba - građanskog "Građanskog" i radničkog "Radničkog" - serija majstorski oslikava klasne razlike, politička previranja i nadolazeću pretnju fašizma.

Foto: RTS

Značaj: Fudbal ovde zaista opravdava naslov - on je bukvalno "više od igre". Uz neprevaziđene uloge Petra Božovića, Nikole Simića i Pavla Vuisića, ova serija je ostala spomenik jednom vremenu u kojem se na terenu branila čast, a ne bankovni račun.

2. Kad porastem biću Kengur (2004) Fudbal iz ugla kladionice i lokalnog kafića

Reditelj Radivoje Raša Andrić stvorio je kultnu urbanu komediju koja fudbal ne posmatra sa samog terena, već kroz oblak dima lokalnog kafića na Voždovcu. Dobijamo konačno i njen nastavak kroz film "Kengur se vraća kući".

Tema: Film prati isprepletane priče ekipe iz kraja tokom jedne večeri, dok svi opsesivno prate televizijski prenos utakmice u kojoj za engleski Istmond protiv moćnog Mančester Junajteda brani njihov drugar, Kengur (Nikola Đuričko). Šomi i Duje kroz fudbal pokušavaju da "uhvate" životni dobitak na kladionici, Braca pokušava da osvoji devojku, a momci na krovu solitera piju pivo i filozofiraju o životu.

Foto: printscreen/youtube/ DaviiD1984

Značaj: "Kengur" je savršena slika posttranzicione apatije ranih dvehiljaditih i najverniji prikaz srpske kladioničarske kulture. Fudbal ovde predstavlja prozor u svet, nadu za brzu zaradu kroz tiket, ali pre svega ponos što je "neko naš iz kraja" uspeo. Film je besprekorno uhvatio onaj specifični beogradski mentalitet psovanja, navijanja i druženja ispred malih ekrana.

4. Drim tim (2021) - Apsurd i toplina nižerazrednog fudbala

Za razliku od istorijskih epopeja, "Drim tim" u režiji Dejana Zečevića i scenariste Miloša Radovića donosi duh savremenog beogradskog predgrađa kroz prizmu komedije.

Tema: U centru priče je Ilija Ika Srdić (Lazar Ristovski) i njegovih jedanaest sinova koji zajedno čine tim malog kluba FK Bulbulderac.

Foto: Miloš Ljubičić

Značaj: Ovo je priča o "beton ligi", mestu gde se fudbal igra na blatnjavim terenima, gde vladaju sitni prevaranti, dugovi i nerealni snovi. Ipak, ispod sloja komedije i apsurda krije se topla priča o porodici i neuništivom duhu ljudi sa margine koji ne odustaju od svojih malih pobeda.

5. Zlatni dečko (2022) - Mračna strana modernog gladijatorstva

film i serija "Zlatni dečko" reditelja Ognjena Jankovića skidaju rukavice i udaraju u stomak. Prva za njegovo prikazivanju kupili su Amazon i HBO.

Tema: Mladi fudbalski vunderkind Denis Marković (Denis Murić) poseduje vanserijski talenat, ali i samodestruktivnu prirodu. Priča ogoljava savremeni fudbal: menadžere, pranje novca, veze sa podzemljem i tretiranje igrača kao robe.

Foto: Promo

Značaj: Ovo je otrežnjujući, surov i moderan prikaz sporta u 21. veku. Fudbal više nije samo igra, već nemilosrdan biznis. "Zlatni dečko" je psihološka drama o borbi mladog čoveka da povrati kontrolu nad sopstvenim životom u svetu u kojem ga svi posmatraju isključivo kao zlatnu koku.

Bonus video: Ristovski o stanju na filmu