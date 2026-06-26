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Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas u Beloj Crkvi tri ugovora kojima je Ministarstvo kulture opštini za kulturu ove godine opredelilo 14.950.000 dinara.

Najveći iznos, 14.200.000 dinara obezbeđen je konkursom Ministarstva kulture „Gradovi u fokusu“ za adaptaciju i sanaciju dela belocrkvanskog Centra za kulturu, a ministar Selaković je ugovor potpisao sa predsednicom opštine Bela Crkva Tatjanom Kokar.

„Opština Bela Crkva je već drugu godinu zaredom partner Ministarstva kulture u kapitalnim ulaganjima. Prošle godine smo potpisali prvi ugovor kojim smo otpočeli rekonstrukciju, najveću od kada postoji, Centra za kulturu Bela Crkva, a ove nastavili istim putem. U ove dve godine uložili smo 20.300.000 dinara upravo za ovaj važan projekat“, rekao je Selaković.

1/8 Vidi galeriju Nikola Selaković u Beloj Crkvi Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je dodao da je u razgovoru sa opštinskim rukovodstvom bio u prilici da čuje potrebe i želju Belocrkvana da rekonstrukcija Centra za kulturu bude završena što pre.

„Dogovorili smo se da u narednom periodu i do kraja ove godine rekonstrukcija Centra za kulturu bude apsolutni priorite, a to konkretno znači da, ukoliko budemo u prilici da odvojimo dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta, Bela Crkva će biti apsolutno broj jedan u odnosu na sve druge opštine i gradove u Srbiji. To je naš zadatak“, naglasio je Selaković.

Podsećajući da je marta prošle godine predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio Belu Crkvu, Selaković je ukazao da je tom prilikom, između ostalog, konstatovana i potreba za rekonstrukcijom Centra za kulturu što je za Ministarstvo bio dovoljan signal i razlog da radi na realizaciji tog projekta.

„Ovaj projekat ostvaren je kroz programsku liniju 'Gradovi u fokusu' formiranu 2016. godine. Reč je o prvoj godini kada je Srbija počela da pokazuje znakove svog ekonomskog oporavka i ozdravljenja i kada je na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a današnjeg predsednika Republike formirana ova programska linija. U prethodnih 11 godina za redom, kroz 'Gradove u fokusu' je uloženo dve milijarde 380 miliona dinara. Zahvaljujući 'Gradovima u fokusu' mnoge opštine i gradovi dobili su potpuno renovirane i rekonstruisane domove kulture, biblioteke, muzeje, bioskopske sale, uopšte kulturnu infrastrukturu“, zaključio je Nikola Selaković i izrazio zadovoljstvo što u njegovom mandatu kao ministra kulture može da se renovira i u potpunosti rekonstruiše najvažnija ustanova kulture u opštini Bela Crlva.

Pored ugovora za program „Gradovi u fokusu“ ministar je danas potpisao ugovore za Istorijski arhiv Bela Crkva (virtuelne rekonstrukcije kulturnog nasleđa) i belocrkvansku Narodnu biblioteku za čitaonicu na otvorenom.

Ministar kulture potpisao je i danas u Vršcu sedam ugovora kojima Ministarstvo kulture ove godine ulaže 20,5 miliona dinara za kulturu na teritoriji Grada, a sredstva su opredeljena za nastavak sanacije dvorca u Vlajkovcu (16.100.000 dinara) i vršački Gradski muzej (4.400.000 dinara).

Selaković je istakao da su Vršac i Ministarstvo kulture revnosni, lojalni i posvećeni partneri kako na planu očuvanja kulturnog nasleđa, tako i na planu promocije i podsticanja savremenog stvaralaštva te da je od 2024. godine do danas Ministarstvo u ovaj grad uložilo preko 83.800.000 dinara.

1/10 Vidi galeriju Nikola Selaković u Vršcu Foto: Ministarstvo Kulture

„Jedan od kapitalnih projekata u koji smo ušli u toku prethodne godine jeste sanacija, rekonstrukcija i revitalizacija dvorca u selu Vlajkovac na teritoriji Grada Vršca, dvorca koji je sistematski rastakan, propadao nekoliko decenija unazad, koji smo zatekli u veoma teškom stanju i koji smo u saradnji sa regionalnim Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Pančevu počeli da saniramo. Prošle godine opredeljen je iznos od 16 miliona i 632 hiljade dinara, ove godine od 16 miliona i 100 hiljada dinara i bližimo se iznosu od 33 miliona dinara koje smo do sada uložili i ulažemo u sanaciju dvorca u Vlajkovcu“, rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima, ove godine je potpisano i pet ugovora sa Gradskim muzejom u Vršcu koji će biti privlačna tačka za dolazak velikog broja posetilaca, naročito 2027. godine kada će Beograd i naša država biti domaćin Svetske specijalizovane izložbe EKSPO za koju je projektovano 4.100.000 stranih turista koji će doći u Srbiju.

„Kada bismo privukli tri posto tih turista da dođu u Vršac, to bi bilo 120 hiljada ljudi. Zamislite da u tri meseca 120 hiljada ljudi dođe u Vršac. Pored ponude divnog vršačkog vina, gostoprimstva, dobrih i lepih restorana, treba da iskoristimo tu priliku i za promociju naše kulture i kulture ovog dela Srbije koja je i te kako bogata, a upravo u promociji naše kulture Gradski muzej u Vršcu igra izuzetno važnu ulogu“, naglasio je Selaković.

Ministar je dodao da je i vršačko Gradsko pozorište „Jovan Sterija Popović“ važna referentna tačka za kulturni život u čitavom Južnom Banatu, ali i da postoje mnogi sadržaji na kojima treba raditi i pripremiti vršačku kulturnu infrastrukturu za veliki događaj 2027. jer EKSPO nije rezervisan samo za Beograd, nego za čitavu našu zemlju.

„Ustanove kulture u Vršcu su i te kako posvećene saradnji sa Ministarstvom, redovno učestvuju na našim konkursima i cifra dosadašnjih ulaganja u iznosu od 83 miliona i 800 hiljada dinara nije konačna zato što naši konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog stvaralaštva i zaštite kulturnog nasleđa još uvek nisu okončani. Sa punim pravom možemo da očekujemo da će vršačke ustanove kulture biti korisnici još sredstava od strane Ministarstva kulture u ovoj 2026. godini“, zaključio je Selaković.

Ministar je poručio da je Dečiji kutak u Gradskom muzeju Vršca nešto izuzetno lepo na ponos čitavom gradu i najavio podršku da se za taj klub mladih okupljenih oko vršačkog muzeja organizuje kulturna ekskurzija i poseta nacionalnim muzejima u Beogradu.

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