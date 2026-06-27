Voja Brajović kao Vuk Branković u filmu Boj na Kosovu

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Srpski narod sutra obeležava veliki praznik Vidovdan, kada se 1389. godine dogodila čuvena Kosovska bitka. U čast obeležavanja 600 godina od bitke, 1989. snimljen je film "Boj na Kosovu", u kome je glumio i istaknuti srpski glumac Vojislav Voja Brajović.

Voja Brajović je jedno od omiljenih imena naše kulturne scene. Iza sebe ima brojne uloge, kojima se zlatnim slovima upisao u istoriju domaće kinematografije.

Voja Brajović Foto: Dragana Udovičić

Voja je u karijeri imao mnogo zapaženih uloga, što na televiziji što u pozorištu, a prilikom snimanja filma "Boj na Kosovu" 1989. godine gde je glumio Vuka Brankovića desila mu se nezgoda.

Naime, glumac je prošao kroz pravu dramu kada je pao sa konja i uganuo nogu.

Voja Brajović kao Vuk Branković u filmu Boj na Kosovu Foto: Printscreen

- Žurili smo da snimimo film u što kraćem roku, da bi bio spreman za proslavu 600 godina od Kosovskog boja. Zbog toga je čitava filmska ekipa bila pod pritiskom, koji je nama glumcima baš smetao. U jednoj sceni moj junak je jurišao da zapali turski logor i desilo se da je konj koga sam jahao iznenada skrenuo desno. Pao sam i uganuo nogu - ispričao je Voja svojevremeno i dodao:

- Užasno me je bolela noga. Dali su mi da pijem neke analgetike, ali mi ništa to nije pomoglo. I dalje je bolelo i imao sam veliki otok. Na kraju mi je pomogao neki Bugarin koji je radio kao rekviziter. On mi je namestio nogu i zahvaljujući njemu sam nastavio sa snimanjem.

Voja Brajović na komemoraciji Branku Cvejiću Foto: Stefan Stojanović MONDO

Brajović je rekao i da je bez obzira na sve ponosan što je deo filma koji je pravo blago srpske kinematografije.

- Kroz taj film smo mnogim generacijama i pokolenjima koja tek dolaze približili i donekle dočarali kako je izgledala Kosovska bitka na Vidovdan te 1389. godine - rekao je svojevremeno za Informer.

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