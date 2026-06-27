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Drugi dan 9. Ravno Selo film festivala obeležila je nova programska celina "Selekcija u fokusu", koja je ove godine posvećena češkoj kinematografiji i realizuje se u saradnji s čuvenom praškom filmskom školom FAMU.

Značaj ove nove programske linije potvrđen je i prisustvom predstavnika Ambasade Češke Republike u Srbiji. Svečanom otvaranju festivala prisustvovao je češki konzul, dok je projekciji i razgovoru s publikom drugog dana festivala prisustvovao Njegova ekselencija Jan Bondi, ambasador Češke Republike u Srbiji.

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Jan Bondi, ambasador Češke Republike u Srbiji Foto: Vuk Marković


- Priča Praške škole je priča o prošlosti, ali i budućnosti. Ona danas otvara prostor kontakta: autori iz Srbije koji dolaze da studiraju u Češkoj, češki autori koji svoja dela realizuju u Srbiji. Ljudi poput Lazara Ristovskog, jedne od najvećih filmskih ličnosti sa ovih prostora, omogućavaju da razmišljamo o tome kako bi ovakve vrste komunikacije, utelovljene u selekciji posvećenoj češkom filmu na ovogodišnjem festivalu, mogli još da produbimo - izjavio je Njegova ekselencija Jan Bondi, ambasador Češke Republike u Srbiji, naglasivši veliko zadovoljstvo što je imao priliku da bude na festivalu kao gost.

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Foto: Vuk Marković


Gosti festivala bili su i reditelji Petr Vlček i Nikulas Tumi Hlinson, koji su učestvovali u razgovoru s publikom i predstavili savremeni kontekst češkog filma, filmskog obrazovanja i saradnje autora iz Srbije i Češke.

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