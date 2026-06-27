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Bend Rolingstonsi objavio je novi singl "Jealous Lover", zajedno s muzičkim spotom koji su režirali Kris Baret i Luk Tejlor, poznati po radu sa izvođačima kao što su Rejdiohed i Džek Vajt, a u kom glume Anja Tejlor-Džoj i Čarls Melton. Singl je najnovije izdanje s njihovog predstojećeg studijskog albuma "Foreign Tongues", koji izlazi 10. jula za Polidor / Juniverzal mjuzik.

Gost frontmen Kjura

Singl "Jealous Lover" dolazi uz još jednu numeru s predstojećeg albuma - "Divine Intervention", jednu od dve pesme na albumu u kojima gostuje Robert Smit, frontmen grupe Kjur.

Kako iščekivanje albuma nastavlja da raste, "Jealous Lover" pruža još jedan upečatljiv primer izuzetne sposobnosti benda da se s lakoćom kreće između različitih muzičkih stilova. Nakon vedre pop-rok energije prethodnog singla "In The Stars", nova pesma donosi soul R&B gruv, oslonjen na upečatljiv falseto glavnog vokala Mika Džegera.

Mik Džeger Foto: MediaPunch / imago stock&people / Profimedia



Oslanjajući se na dugogodišnju povezanost benda s ritam i bluzom, "Jealous Lover" spaja zarazne melodije, bogato muziciranje i oštra lirična zapažanja. Džeger upućuje jasnu opomenu previše radoznalom ljubavniku, unoseći humor, stav i živopisne slike u narativ pesme.

Pesmu pokreće izražajan gitarski rad Kita Ričardsa i Ronija Vuda, čija suptilna preplitanja nose njen melodijski karakter. Ritmička sekcija, koju čine Deril Džons na basu i Stiv Džordan na bubnjevima i perkusijama, pruža dubok i siguran gruv, dok dugogodišnji prijatelj i saradnik Stiv Vinvud dodaje prepoznatljive teksture Rouds klavira i orgulja. Dodatni instrumenti producenta Endrua Vota i klavijaturiste Meta Kliforda obogaćuju topao, soul zvuk pesme.

"Jealous Lover" ističe hemiju i kreativnost koje i dalje definišu Rolingstonse, više od šest decenija nakon početka njihove karijere, spajajući klasične uticaje sa svežim i savremenim pristupom.

Pored singla "Jealous Lover", na svim većim podkast platformama objavljena je i prva epizoda podkasta Rolingstonsa pod nazivom "Speaking In Tongues". Tokom šest epizoda, "Speaking In Tongues" uvodi slušaoce u studio kroz intimno i ekskluzivno putovanje koje prati priču o inspiraciji, pisanju i snimanju novog albuma. Počevši od perioda nakon univerzalno hvaljenog albuma "Hackney Diamonds" iz 2023. godine, dobitnika Gremi nagrade, Mik, Kit i Roni osvrnuće se na svoj proces pisanja pesama, studijske tehnike, kao i na kreativne uticaje i saradnike koji su oblikovali "Foreign Tongues".

Omot novog albuma Foto: Promo



Pored članova benda, u podkastu učestvuju i producent Endru Vot, Robert Smit iz grupe Kjur i Stiv Vinvud, koji se takođe pojavljuju na novom albumu, kao i autor omota albuma Natanijel Meri Kvin. Serijal vodi Nora Džons, dugogodišnja obožavateljka Stonsa i povremena saradnica benda.

Uspeh i nagrade