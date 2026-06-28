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Film "Jugo florida" će 29. juna otvoriti 54. Filmski festival u Sopotu. Program svečanog otvaranja započeće defileom glumaca i filmskih ekipa, kao i dodelom Statuete slobode za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i produkciji Jovanu Markoviću. Centralni deo večeri čini koncert Narodnog orkestra i Hora RTS-a pod nazivom "Ko to tamo...", posvećen najpoznatijim melodijama iz domaćih filmova i serija, među kojima su i numere iz filmova "Skupljači perja", "Grlom u jagode", "Maratonci trče počasni krug", "Dom za vešanje", kao i iz serija "Kamiondžije", "Pozorište u kući" i drugih...

Pogledajte fotografije iz filma "Jugo florida"

1/6 Vidi galeriju Film Jugo florida Foto: Sense Production



Nakon tradicionalnog nastupa KUD Kosmaj i vatrometa, biće prikazan film reditelja Vladimira Tagića. U okviru pratećeg programa biće otvorena izložba plakata filmova Jovana Markovića i FIT produkcije, kao i memorijalna postavka posvećena profesoru Radenku Rankoviću. Postavke će biti dostupne publici u Galeriji i holu CZK Sopot tokom trajanja festivala.

Foto: Ana Paunković

Panel "Šampion gledanosti - Jovan Marković, scenarista i producent" održaće se drugog dana festivala, u utorak, 30. juna, od 12 časova u Galeriji CZK Sopot, a učesnici panela biće dr Dijana Metlić, dr Ognjen Rakčević, FDU, Vukan Marković, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Dušan Cicvara, filmski kritičar i književnik, Jovan Marković, filmski scenarista i producent, i Aleksandar Avramović, kao moderator panela.





Za nagrade festivala takmičiće se 21 film, koje će ocenjivati žiri u sastavu: Dijana Metlić, profesorka istorije umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Veselin Krčmar, direktor fotografije, dobitnik Specijalne nagrade Festivala u Sopotu za izuzetan kreativni doprinos filmu, i Danilo Bećković, dobitnik Statuete slobode za režiju (za film "Jesen samuraja"), profesor na AU Beograd. Program festivala ove godine čine i tri filma u programu van konkurencije, dva filma posvećena najmlađima, "Ozi - Glas šume" i "Sunđer Bob - Prokletstvo pirata", kao i dokumentarni film "Brate".

Film Brate Foto: Promo