Slušaj vest

Glumac Stefan Đoković trenutno živi jedan od najdinamičnijih i najlepših perioda u svojoj karijeri, ali i privatnom životu. Nakon izuzetno naporne, ali plodonosne sezone u Teatru Odeon, gde je je ostvario zapažene uloge u mjuziklima "Mačka u čizmama" i "Šećerna vodica", publiku očekuje njegov veliki filmski iskorak. Naime, za 3. decembar u renoviranoj Plavoj dvorani Sava centra zakazana je premijera filma "Božićna avantura", ostvarenja koje obećava povratak toplim, porodičnim pričama i prazničnoj magiji koja nam je svima, u moru mračnih žanrova, preko potrebna.

Foto: Promo

Kako ste zadovoljni sezonom u Odeonu i svojim novim poslom? Kakvi su planovi za ovo leto i novu sezonu?

- Ova sezona u Odeonu je bila izuzetno naporna, ali i jako plodonosna. Imao sam dug i mukotrpan proces u predstavi "Mačka u čizmama", koju je režirao Marko Jovičić. Radili smo na tome preko pola godine i zaista na kraju napravili nešto neverovatno i krajnje nesvakidašnje. Nakon toga sam odmah ušao u sledeći proces, predstavu "Šećerna vodica", koju je režirao i adaptirao Bojan Stojčetović. Za vrlo kratak period, mesec dana otprilike, napravili smo mjuzikl svetskog kalibra, nešto na šta smo svi ponosni, to je bio pravi način da se ova pozorišna sezona kruniše i siguran sam da će ova predstava biti dugo na repertoaru našeg teatra. Što se tiče planova za novu sezonu, najvažnije je da se preko leta ceo ansambl odmori i napuni baterije i sve što mogu trenutno reći jeste da je dogovorena saradnja s čuvenim makedonskim rediteljem i da publiku očekuje pravi Brodvej od jeseni.

Foto: Promo

Bliži se datum velike premijere filma "Božićna avantura". Kakav je osećaj znati da će film biti prikazan pred više hiljada ljudi u kultnoj, renoviranoj dvorani u Sava centru?

- Svi željno iščekujemo premijeru tog filma 3. decembra i zaista mislim da će ljudi jako dobro reagovati na ono što budu videli. Nakon toga film će krenuti da živi u bioskopima u Srbiji i regionu.

Film nosi snažnu prazničnu atmosferu. Koliko nam je danas, u moru različitih žanrova, potreban topao, praznični film i šta mislite da će publiku najviše vezati za ovu priču?

- Ovakav žanr, ovakva priča i ovakav film preko su nam potrebni. Ne želim da koristim otrcane fraze kako se kod nas rade samo krimi-projekti i mračne priče, ali svakako smatram da u vremenu u kom živimo i pod ovim okolnostima treba malo da se nasmejemo, opustimo, da se podsetimo ko smo, da se ljudi prisete nekih lepih stvari, a to je sve ono što ovaj film budi, nostalgiju, divna sećanja i osećanja, jednostavno na duhovit i topao način govorimo o, između ostalog, najvećem našem prazniku - Božiću.

Rok Radiša Foto: Dragana Udovičić



Igrate baletana Ćiru. Ući u svet baleta, makar i preko glume, sigurno zahteva posebnu vrstu pripreme. Kako ste gradili njegov lik, da li ste morali da savladate specifične pokrete, držanje i terminologiju?

- Jako sam bio radostan što su me scenarista Rok Radiša i reditelj Marko Jovičić videli baš u ovoj ulozi. S likom Ćire nemam nikakvih dodirnih tačaka i bila mi je potrebna određena vrsta pripreme, iako, da budem iskren, apsolutno nismo imali vremena za tako nešto, pa je samim tim trebalo imati hrabrosti i uhvatiti se ukoštac i uskočiti u projekat bez ijedne probe, ali sam uspeo da mu pronađem žicu, i to je na kraju ispalo veoma dobro. Tumačiti takve likove je uvek klizav teren, mnogo je zamki, uglavnom te povuče prva lopta i najteže je naći meru, tako da je vrlo pipavo i teško, ali mi je zapravo to i bio izazov i nešto u čemu sam uživao jer mi je data prilika da pokažem da mogu i to.

Foto: Promo

Ko je zapravo Ćira kad se ugase reflektori? Šta vam je kod njega bilo zabavno za igru?

- Ćira je čovek od krvi i mesa, sa svim svojim slabostima i nesigurnostima. On je to što jeste, svestan je da ga okolina ne prihvata na najbolji način, ali tu je i bori se... Gledao sam da bude dopadljiv i komičan, a opet, koliko god je moguće, prirodan i živ.

Situacija je prilično nesvakidašnja jer publika tek iščekuje premijeru prvog dela, a vi već uveliko snimate nastavak. Ćira je sad postao glavna uloga. Kakav je osećaj raditi na razvoju priče dok prve reakcije gledalaca tek predstoje?

- I mi smo to međusobno komentarisali. Jednostavno, toliko smo ubeđeni u to da smo napravili vrednu stvar, pitku i prijemčivu, da verujemo da bez problema možemo da nastavimo dalje. Premijera "Božićne avanture" je pomerana više puta i nismo hteli više da imamo prazan hod, već da odmah nakon premijere u decembru ide premijera i ovog filma za Vaskrs! A evo vama da otkrijem da se i treći deo uveliko piše...

Foto: Promo

Između pozorišta, iščekivanja premijere i svakodnevnih snimanja novog filma, kakav je vaš tempo života trenutno? Nedavno ste postali otac, gde pronalazite mir i energiju za sve te obaveze?