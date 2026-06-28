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Muzeji Srbije danas, na Vidovdan, otvaraju svoja vrata za publiku. Ljubitelji umetnosti i istorije imaće jedinstvenu priliku da vide u dva neprocenjiva blaga srpske kulturne baštine.

Foto: Narodni muzej Beograd

U Narodnom muzeju Srbije biće izloženo Miroslavljevo jevanđelje, najstariji i najznačajniji srpski ćirilični rukopis. S obzirom na izuzetno stroge uslove zaštite ovog dragulja sa Uneskove liste, njegovo izlaganje pred publikom uvek predstavlja prvorazredan kulturni događaj.

Foto: Muzej grada Beograda



Istovremeno, u Konaku kneginje Ljubice posetioci će moći da uživaju u monumentalnoj slici "Kosovka devojka", proslavljenog slikara Uroša Predića. Jedno od najprepoznatljivijih dela domaćeg slikarstva biće izloženo u autentičnom ambijentu ovog istorijskog zdanja. Konak je otvoren do 18 sati, kao i Narodni muzej Srbije.

"Šestu godinu za redom Kosovka devojka je pred beogradskom publikom. Mislim da znači mnogo više kompletnom srpskom nacionalnom biću, nego za istoriju umetnosti. Imamo tumačenja da je Kosovka devojka i neka personifikacija otadžbine naše koja duboko žali za svojim izgubljenim sinovima”, rekla je istoričarka umetnosti i gradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković za Tanjug, a prenela je Politika.

Jelena Medaković Foto: Ustupljena fotografija

Govoreći o Vidovdanu, Medaković je rekla da narod zna šta on predstavlja i u istoriju, ali i u našem biću.

"Nadam se da ga obeležavamo na najdostojniji način i sa najlepšim poklonom građanima do otvaranja stalne postavke i do one situacije kada će 'Kosovka devojka' imati svoj poseban ambijent, kada će Kosovski boj i Uroš Predić kao autor dobiti jedno posebno mesto u hronologiji postavke koju očekujemo u Resavskoj", poručila je Medakovićeva.

Foto: Muzej grada Beograda

Ova slika, prethodno je 25. i 26. juna bila izložena u Leskovcu, nacionalnoj prestonici kulture za 2026. godinu.