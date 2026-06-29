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Svečanom dodelom nagrada i projekcijom filma "Saučesnici" reditelja Marka Novakovića završen je 9. Ravno Selo film festival, međunarodni festival prvog ili drugog filma, koji je tokom četiri dana u Ravnom Selu okupio filmske autore, goste iz zemlje i inostranstva, mlade stvaraoce i publiku. Tokom četiri festivalska dana prikazano je 29 filmova u tri takmičarska programa.

Laureati

Plaketa "Prvi metar" za najbolji studentski film, uz novčanu nagradu od 500 evra, dodeljena je filmu "Sad će me voleti" autora Nikulasa Tumija Hlinsona, studenta FAMU akademije u Pragu. U istoj kategoriji dodeljeno je i specijalno priznanje Petru Vlčeku za film "Očevi".

Foto: Vuk Marković

U dokumentarnoj selekciji "Kratkih 100 minuta", koja je ove godine predstavila filmove iz Meksika, Kanade, Poljske, Indije, Bugarske, Severne Makedonije, Belgije, Litvanije i Rusije, nagrada Zlatni klip za najbolji film, uz novčani iznos od 500 evra, pripala je filmu "Samo ako beba zaplače" reditelja Šadaba Faruka iz Indije. O ovoj nagradi odlučivao je jednočlani žiri - Đizepe Panebjanko, umetnički direktor i-Fest International Film Festivala.

Nagrada publike, Zlatni klip za najbolji film po mišljenju publike, uz novčani iznos od 500 evra, dodeljena je filmu "DJ Ahmet" reditelja Georgija M. Unkovskog. Odluku je doneo žiri publike kojem je predsedavala Sanja Mićić, predstavnica kompanije Telekom Srbija, dok su članovi žirija bili Mira Gvozdenac, profesor u penziji, i Olivera Pantović, direktorka Osnovne škole "Branko Radičević" u Ravnom Selu.

Foto: Vuk Marković

U glavnom takmičarskom programu, koji je ove godine obuhvatio 12 filmova, među kojima i pet nacionalnih premijera, odluke je doneo stručni žiri kojem je predsedavala Gloče Valdini, direktorka Italijanskog filmskog instituta. Članovi žirija bili su reditelj Dejan Zečević i Đorđe Milosavljević, reditelj i scenarista.

Nagrada Zlatni klip za najboljeg glumca, uz novčani iznos od 1.000 evra, koju dodeljuje sponzor Gorki list, pripala je Ubeimaru Riosu za ulogu u filmu "Pesnik" reditelja Simona Mese Sota.

Zlatni klip za najbolji film 9. Ravno Selo film festivala dodeljen je filmu "Dečak ptica" reditelja Savelija Osadčija, dok je glavna festivalska nagrada, Zlatni klip za najboljeg reditelja debitanta, uz novčani iznos od 1.500 evra, pripala Marku Novakoviću za film "Saučesnici".

Pogledajte scene iz filma "Saučesnici"

1/4 Vidi galeriju Film Saučesnici Foto: Zillion Film



Festival su obeležili i svečano otvaranje obnovljenog Doma kulture, koncert filmske muzike, likovna kolonija, strip radionica, filmske radionice za mlade i brojni prateći programi. Na svečanom zatvaranju prikazani su kratki đački filmovi nastali tokom festivalske radionice u Ravnom Selu, pod mentorskim vođstvom Petra Pešuta.

Foto: Vuk Marković



- Došli smo do kraja 9. Ravno Selo film festivala. Otvorili smo naš Dom kulture i večeras smo se okupili da proslavimo uspehe mladih autora. Izuzetno sam srećan što ćemo sledeće godine doživeti prvi mali jubilej - deseto izdanje. Ova godina je bila izuzetna jer smo imali mnogo gostiju iz inostranstva i okruženja. Dobili smo video-pozdrave od pobednika iz celog sveta i sve se to nekako sklopilo u jedan veliki uspeh i snažnu, zajedničku emociju. Verujem da je ovogodišnji festival u tom smislu bio najbolji i najemotivniji do sada, a na kraju krajeva, kada umetnost izazove emociju kod gledaoca, postignut je pun pogodak. Ovim zatvaramo ovogodišnji festival uz nadu da će sledeće godine biti još bolji, sa još više gostiju, filmova i publike, iako smo je i ove godine brojali u hiljadama. Hvala vam za sve i dobro došli na predstojeći, jubilarni deseti filmski festival - rekao je Ristovski.

Podrška države

Festival je održan je uz podršku pokrajinske vlade Vojvodine, Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Filmskog centra Srbije, Opštine Vrbas, Kulturnog centra Vrbas, Centra za fizičku kulturu Vrbas i Mesne zajednice Ravno Selo. Generalni sponzor festivala je Telekom Srbija.

Ravno Selo film festival je tokom četiri dana još jednom potvrdio da film može biti važan povod za okupljanje zajednice, razgovor i stvaranje novih kulturnih veza.

Bonus video: Ristovski o stanju na filmu