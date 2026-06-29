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U Jugoslovenskoj kinoteci do 15. jula u toku je retrospektiva filmova glumca Pavla Vuisića (1926-1988). Povodom veka od njegovog rođenja otvara se izložba jedne od najznačajnijih ličnosti srpske i jugoslovenske kinematografije, čija je autorka kustoskinja Kinoteke Irina Kondić. Kroz fotografije, citate, izbor iz njegove poezije, omiljene kulinarske recepte i filmske inserte, izložba osvetljava različite aspekte života i stvaralaštva Vuisića.

Istovremeno, njegov legat, inače deo stalne postavke Jugoslovenske kinoteke, osim priznanja i čuvene šubare Orsona Velsa iz filma "Bitka na Neretvi" (1969), biće obogaćen predmetima i dokumentima koji će prvi put biti predstavljeni javnosti, piše na sajtu Kinoteke.

Fotografije sa snimanja filma "Ko to tamo peva"

Pavle Vuisić u filmu "Ko to tamo peva" Foto: Printscreen/ TikTok/ filmudzepu


Filmski ciklus Pavla Vuisića obuhvata izbor filmova koji hronološki prate najznačajnije etape njegove karijere. Biće prikazana tri filma koja je snimio 1958. To su "Tri koraka u prazno" i "Pogon B" Vojislava Nanovića i "Rafal u nebo" Vojislava Bjenjaša.
Na programu su i "Povratak otpisanih" (1976) Aleksandra Đorđevića, "Ko to tamo peva" (1980) i "Maratonci trče počasni krug" (1982) Slobodana Šijana Tu su i filmovi za koje je nagrađivan na festivalima u Puli i Nišu - "Događaj" (1969) Vatroslava Mimice, "Hajka" (1977) Živojina Pavlovića i "Beštije" (1977) Živka Nikolića.

Kurir.rs  Beta

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