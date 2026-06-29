U Jugoslovenskoj kinoteci do 15. jula u toku je retrospektiva filmova glumca Pavla Vuisića (1926-1988) . Povodom veka od njegovog rođenja otvara se izložba jedne od najznačajnijih ličnosti srpske i jugoslovenske kinematografije, čija je autorka kustoskinja Kinoteke Irina Kondić. Kroz fotografije, citate, izbor iz njegove poezije, omiljene kulinarske recepte i filmske inserte, izložba osvetljava različite aspekte života i stvaralaštva Vuisića.

Istovremeno, njegov legat, inače deo stalne postavke Jugoslovenske kinoteke, osim priznanja i čuvene šubare Orsona Velsa iz filma "Bitka na Neretvi" (1969), biće obogaćen predmetima i dokumentima koji će prvi put biti predstavljeni javnosti, piše na sajtu Kinoteke.



Filmski ciklus Pavla Vuisića obuhvata izbor filmova koji hronološki prate najznačajnije etape njegove karijere. Biće prikazana tri filma koja je snimio 1958. To su "Tri koraka u prazno" i "Pogon B" Vojislava Nanovića i "Rafal u nebo" Vojislava Bjenjaša.

Na programu su i "Povratak otpisanih" (1976) Aleksandra Đorđevića, "Ko to tamo peva" (1980) i "Maratonci trče počasni krug" (1982) Slobodana Šijana Tu su i filmovi za koje je nagrađivan na festivalima u Puli i Nišu - "Događaj" (1969) Vatroslava Mimice, "Hajka" (1977) Živojina Pavlovića i "Beštije" (1977) Živka Nikolića.