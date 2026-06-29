"Mali princ" nije samo knjiga za decu, to je inspirativna poetska priča čije su pouke večne životne lekcije za sve generacije.
književni klasik
"Uobraženi ljudi nikada ne čuju ništa osim pohvale" Najmudriji citati iz "Malog princa" koji život znače
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Antoan de Sent Egziperi objavio je svoj filozofski roman pod originalnim naslovom "Le Petit Prince" (Mali princ) 1943. godine u Njujorku.
Knjiga je odmah postigla međunarodni uspeh, toliki da je, pored Biblije, najprevođenija knjiga svih vremena. "Mali princ" nije samo knjiga za decu, to je inspirativna poetska priča čije su pouke večne životne lekcije za sve generacije.
U nastavku se podsetite najinspirativnijih citata iz "Malog princa".
- Čovek samo srcem dobro vidi. Suština se očima ne da sagledati.
- Mnogo je teže suditi sebi samome nego drugima. Ako uspeš sebi dobro suditi, znači da si pravi mudrac.
- Ono što je najvažnije su jednostavna zadovoljstva koja su tako obilna da svi možemo uživati u njima... Sreća ne leži u predmetima koje okupljamo oko sebe. Da bismo je pronašli, sve što treba da učinimo je da otvorimo oči.
- Svi ljudi imaju svoje zvezde, ali one ne znače za svakog isto. Za jedne, koji putuju, zvezde su vodiči. Za druge, one su samo mala svetla na nebu. Za naučnike, one su problem... Ali ti ćeš imati zvezde kakve niko nema.
- Moram da izdržim nekoliko gusenica ako želim da upoznam leptira.
- Vreme koje si potrošio na svoju ružu čini tvoju ružu toliko važnom... Ljudi su zaboravili ovu istinu, ali je ti ne smeš zaboraviti. Zauvek postaješ odgovoran za ono što si pripitomio. Ti si odgovoran za svoju ružu.
- Ali uobražen čovek ga nije čuo. Uobraženi ljudi nikada ne čuju ništa osim pohvale.
- Gomila kamenja prestaje da bude gomila kamenja u trenutku kada jedan čovek pogleda u njih, a u sebi vidi sliku katedrale.
- Svi odrasli su nekada bili deca... ali samo malo njih se toga seća.
- Najlepše stvari na svetu ne mogu se videti ni dodirnuti, osećaju se srcem.
(Kurir.rs/ elle.rs)
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