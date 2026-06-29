Antoan de Sent Egziperi objavio je svoj filozofski roman pod originalnim naslovom "Le Petit Prince" ( Mali princ ) 1943. godine u Njujorku.

Knjiga je odmah postigla međunarodni uspeh, toliki da je, pored Biblije, najprevođenija knjiga svih vremena. "Mali princ" nije samo knjiga za decu, to je inspirativna poetska priča čije su pouke večne životne lekcije za sve generacije.