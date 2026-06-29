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Novi roman jedne od najčitanijih domaćih spisateljica Jelene Bačić Alimpić "Krojačev sin", od danas do 2. jula 2026, biće dostupan u ekskluzivnoj onlajn prodaji na sajtovima laguna.rs i delfi.rs, najavili su iz Lagune. Ljubitelji štiva ove spisateljice imaće priliku da među prvima dođu do nastavka bestselera "Krojač", koji će se u knjižarama naći od 6. jula, a za najbrže je pripremljeno i posebno iznenađenje - prvih stotinu čitalaca koji naruče knjigu putem sajtova laguna.rs i delfi.rs dobiće primerak sa autorkinim potpisom.

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Jelena Bačić Alimpić nekada Foto: Privatna Arhiva


Posle romana koji je osvojio hiljade čitalaca, Jelena Bačić Alimpić vraća nas u svet porodice Bajer i donosi novu, snažnu priču o ljubavi, gubitku, tajnama i praštanju. U središtu romana nalaze se Olgica i Jakob Bajer, sestra i brat koje su godine ćutanja, krivica i porodične tajne razdvojili. Kad se ponovo sretnu, u senci predivnog vrta počinju da otkrivaju istinu o svojim životima. Olgica se priseća dana kad je, na svoj osamnaesti rođendan, napustila porodični dom i krenula putem koji ju je odveo sve do Jerusalima, gde je pronašla novi dom, ali ne i kraj iskušenjima. Jakob, suočen s njenom ispovešću, otkriva da ni ono što je smatrao poznatom porodičnom prošlošću nije bilo onakvo kakvim se činilo.

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