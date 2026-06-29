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Glumac Predrag Miki Manojlović bio je u nedelju gost u novoj emisiji "Za stolom sa Apostolom", koja se emituje na RTS. Bard srpske i jugoslovenske glume, čija je karijera impresivna i za evropske okvire, a doprinos ovoj umetnosti neizmeran, dotakao se brojnih tema - od prijateljstva s predsednikom Francuske do svojih uloga, ali je i napao Javni medijski servis što ne reprizira seriju "Vuk Karadžić".

Miki kao Vuk Foto: RTS



- Vidovdan je simbol slobode, što je za mene najvažnije. Vuk Karadžić je bio čovek svog i budućeg vremena, veliki reformator jezika i kulture. Ta uloga mi mnogo znači i ponosan sam što sam ga igrao. Zbog te serije razumete bolje mnoge stvari, a približili smo jednog takvog čoveka, možda i najbitnijeg uz Dositeja Obradovića, mlađim generacijama - poručio je glumac.



O emitovanju i digitalizaciji serije je dodao:

- Sramota je da ova kuća tu seriju, koju ste vi spomenuli, nije digitalizovala ili, ako jeste, zašto je ne pušta. Molim odgovor.



Miki Manjlović u seriji "Vuk Karadžić"

1/4 Vidi galeriju Predrag Miki Manojlović u seriji "Vuk Kardžić" režisera Đorđa Kadijevića Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube

Poslali smo pitanja RTS ovim povodom i da li su problem nerešena autorska prava, ali do zaključenja ovog broja odgovor nije stigao.

Legendarni glumac je na emotivan način govorio o Francuskoj, zemlji s kojom je porodica Manojlović povezana generacijama. Njegov otac je tamo rođen, baka Mari Žozefin Kolan naučila ga je francuskom jeziku još kad je bio dete, a gotovo svako leto provodio je kod rođaka u toj zemlji.

- Francuska nije samo zemlja u kojoj sam često boravio, ona je deo mog porodičnog identiteta.

Posebno ga je obradovala video-poruka francusko-jermenskog glumca Simona Abkarijana, koji je izrazio želju da jednog dana njih dvojica zajedno igraju u istom filmu.

- On je izuzetan glumac, veliki čovek i veoma jednostavna osoba. Bilo mi je zaista drago da ga vidim.

Foto: Shutterstock



Manojlović se osvrnuo i na zanimljiv detalj tokom susreta s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Otkrio je da je tokom jedne večere razgovor neočekivano skrenuo na pitanje Kosova.

- Pitao me je: "Šta ti misliš, kako rešiti pitanje Kosova?" Odgovorio sam ono što sam mislio u tom trenutku - poštovanjem Rezolucije 1244. Pogledao me je i razgovor je nastavljen.

Naglašava da se na tom događaju nije našao slučajno, već zbog porodične istorije vezane za srpsko-francuske odnose i činjenice da njegov deda deli priču iz Prvog svetskog rata s pesnikom Vladislavom Petkovićem Disom.

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