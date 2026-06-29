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Srpski narod je juče slavio Vidovdan, jedan od najvažnijih i duhovno najsnažnijih praznika u našoj istoriji i tradiciji. Na ovaj dan, misli naroda se vraćaju na Kosovo polje i 1389. godinu, kada su se sukobile srpska i turska vojska, a istorija Balkana i Evrope zauvek promenila tok. Vekovima građena tradicija i sećanje na kosovske junake oživljeni su i na filmskom platnu, kroz kultni film "Boj na Kosovu" Zdravka Šotre.

Dok se svi sećamo herojskih scena kneza Lazara, Miloša Obilića, kao jedna od najupečatljivijih, a ujedno i najtragičnijih istorijskih ličnosti sa turske strane predstavljen je Jakub Čelebija, sin sultana Murata. Scena u kojoj on strada odmah posle očeve smrti, ostala je duboko urezana u pamćenje publike.

1/5 Vidi galeriju Žarko Laušević u filmu "Boj na Kosovu" glumi lik epskog junaka Miloša Obilića Foto: Printscreen/Youtube, Printskrin

Njega je u filmu igrao istaknuti srpski glumac Marko Baćović.

Bogata karijera Marka Baćovića

Marko Baćović je rođen 28. februara 1957. godine u Nikšiću. Glumu je završio na zagrebačkoj Akademiji za kazalište i film, da bi 1986. postao član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Igrao je i u Crnogorskom narodnom pozorištu i Narodnom pozorištu u Beogradu. Dobitnik je dve Godišnje nagrade "JDP" i nagrade kompanije "Novosti" na Sterijinom pozorju za ulogu Simona u predstavi "Drama o Mirjani i ovima oko nje".

Poznat nam je i po glumi u seriji "Porodica" gde je igrao advokata Tomu Filu, "Državni službenik", "Tajkun", "Švindleri", filmovi "Crni bombarder", "Nož" i mnogi drugi. Odigrao je značajan broj pozorišnih uloga, mada ga poslednjih decenija najčešće gledamo na malim ekranima. Svoj glas je pozajmio u sinhronizaciji animiranih hitova "Dambo" (2019) i "Priča o igračkama 4" (2019).

Marko Baćović Foto: Nemanja Nikolić

Trenirao je košarku u Podgorici i navijač je Partizana. Glumac već duži niz godina živi i radi u Srbiji. Interesantno je to da je igrao u spotu grupe Mobi Dik za pesmu "Kralj kokaina".

Ko je bio Jakub Čelebija?

Jakub Čelebija je bio prvorođeni sin sultana Murata I i brat sultana Bajazita I. Rođen je u Bursi oko 1362. godine i učestvovao je u boju na Kosovu polju 1389. Posle smrti sultana Murata I. Jakub je zadavljen po naređenju sultana Bajazita I, da ne bi ugrožavao njegovu vlast. Sahranjen je u Bursi zajedno sa svojim ocem.

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