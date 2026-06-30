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Filmski festival u Sopotu pod naslovom "Sunce je novo svaki dan" otvoren je sinoć tradicionalnim defileom fijakera sa filmskim ekipama, vatrometom i projekcijom filma "Yugo Florida" reditelja Vladimira Tagića

Svečani defile fijakera

Uprkos visokim temperaturama brojni stanovnici Sopota i okolnih mesta okupili su se juče ispred Centra za kulturu Sopot da pozdrave dolazak članova ekipa, čiji filmovi učestvuju na 54. Festivalu, među kojim su bili Vladimir Tagić, koscenarista i reditelj filma "Yugo Florida" i glumac Andrija Kuzmanović, direktor fotografije Aleksandar Karaulić i Marija Stojanović, producentkinja, potom su pozdravili i ekipu filma "Đeneral" - scenaristu i reditelja Miloslava Samardžića i glumce Stevana Mrđenovića, Nikola Drmončića i Aleksandra Jelenića.

U galeriji pogledajte fotografije sa svečanog otvaranja:

1/19 Vidi galeriju 54. Filmski festival u Sopotu Foto: Belkisa Abdulović

Fijakerima je stigla i ekipa filma "Hajduk u Beogradu", kojoj su se radovali najmlađi posetioci - Marija Petrović, Ana Lečić, Sofija Trifunović kao i Todor Jovanović - glumci, i Milan Todorović reditelj.

Eminentni žiri pred teškim zadatkom

Naravno u defileu su učestvovali i članovi žirija: Dijana Metlić, profesorka istorije umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Veselin Krčmar, direktor fotografije, dobitnik Specijalne nagrade Festivala u Sopotu za izuzetan kreativni doprinos filmu, i Danilo Bećković, dobitnik Statuete slobode za režiju (za film "Jesen samuraja"), profesor na AU Beograd, koje čeka težak zadatak, da ocene 21 film u takmičarskom program.

Prateći program, izložbe i domaćini festivala

Pre svečanog otvaranja festivala, kao deo pratećeg programa u holu CZK Sopot otvorena je izložba plakata filmova Jovana Markovića i FIT produkcije, kao i memorijalna postavka posvećena profesoru Radenku Rankoviću.

54. Filmski festival u Sopotu Foto: Belkisa Abdulović

Goste na zelenom tepihu dočekivali su predsedavajući Odbora festivala Živorad Milosavljević, umetnički direktor festivala Aleksandar Avramović, i direktorka Centra za kulturu Sopot, Dragana Čolić.

Uručenje Statuete slobode Jovanu Markoviću

Nagradu Statuetu slobode Jovanu Markoviću uručio je Aleksandar Avramović, umetnički direktor festivala. Primajući nagradu Marković se prisetio da je u vreme prikazivanja njegovih najgledanijih filmova u nekim manjim mestima bilo više gledalaca nego stanovnika, jer su ih mnogi gledali po više puta. Takođe osvrnuvši se na spomenik Bati Živojinoviću koji se nalazi tik ispred Centra za kulturu Sopot, posebno je naglasio da su bili veoma bliski prijatelji.

Najava panela posvećenog legendarnom scenaristi

Danas, drugog dana festivala u podne u KZS održaće se Panel "Šampion gledanosti - Jovan Marković, scenarista i producent", na kom će u njegovu čast govoriti Dr Dijana Metlić, Dr Ognjen Rakčević, FDU, Vukan Marković, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Dušan Cicvara, filmski kritičar i književnik, Jovan Marković,filmski scenarista i producent, i Aleksandar Avramović, kao moderator panela.

54. Filmski festival u Sopotu Foto: Belkisa Abdulović

Muzički program i zvanično proglašenje otvorenim

U muzičkom delu večeri, numerama iz filmova i serija na kojima smo odrasli, publiku je zabavio koncert Hora i Narodnog orkestra RTS-a pod nazivom "Ko to tamo...", a potom i uz igru KUD "Kosmaj" publika se pripremila i za finale ove svečane večeri.

Živorad Milosavljević je zvanično otvarajući 54. Filmski festival u Sopotu, naglasio kako je ovaj Festival zvanično ušao u drugu polovinu veka trajanja zahvaljujući našim talentovanim stvaraocima i koprodukcijama, ali i sopotskoj publici koja je i njegov najvažniji razlog postojanja. Zatim je usledio tradicionalni vatromet i projekcija filma otvaranja - "Yugo Florida".

54. Filmski festival u Sopotu Foto: Belkisa Abdulović

Pokrovitelji i trajanje 54. Sofesta

Tako je protekao prvi dan festivala. Pedeset četvrti Filmski festival u Sopotu pod sloganom "Sunce je novo svaki dan" održava se od 29. juna do 4. jula u Centru za kulturu Sopot. Filmski festival u Sopotu se održava pod pokroviteljstvom Osnivača manifestacije Grada Beograda, uz podršku Ministarstva kulture, opštine Sopot, Filmskog centra Srbije i Jugoslovenske kinoteke u izvršnoj produkciji Centra beogradskih festivala.

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