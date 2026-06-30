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Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas u Paraćinu sa predsednikom opštine Vladimirom Milićevićem dva ugovora ukupne vrednosti 9.700.000 dinara kojima Ministarstvo kulture nastavlja kontinuirana ulaganja u razvoj kulturne infrastrukture, zaštitu kulturnog nasleđa i unapređenje muzejske delatnosti u ovoj opštini.

Najveći iznos opredeljen je konkursom „Gradovi u fokusu 2026“ kojim je Ministarstvo kulture obezbedilo sedam miliona dinara za realizaciju projekta „Paraćin–grad stakla: kako je industrija postala umetnost“ a sredstva su namenjena završnoj fazi opremanja Muzeja staklarstva obuhvatajući radove na uređenju enterijera, stručni nadzor, tehnički pregled objekta, nabavku audio-vizuelne opreme, kreiranju vizuelnog identiteta i grafičko oblikovanje muzejske postavke.

Foto: Ministarstvo Kulture

„Muzej staklarstva je jedan od projekata u okviru velikog državnog programa 'Skok u budućnost 2027’ i jedan od projekata kulturne infrastrukture koji se u pripremi EKSPO-a 2027. realizuje van naše prestonice, van glavnog grada Beograda. Od kako sam na čelu Ministarstva kulture, samo za ovaj projekat Muzeja staklarstva, Ministarstvo kulture je opštini Paraćin doznačilo 129 miliona dinara. Od 2022. godine od kada ovaj projekat postoji, ukupno je opredeljeno 164,6 miliona i svakako je jedan od najvećih projekata u oblasti kulturne infrastrukture koji se realizuje van Beograda“, istakao je Selaković.

Ministar je konstatovao da je prilikom današnje posete objektu budućeg Muzeja staklarstva primetitio značajnu razliku u odnosu na prethodni obilazak radova.

Foto: Ministarstvo Kulture

„Urađeni su holovi, sistem podnog grejanja, sve strujne, vodovodne, kanalizacione instalacije, a narednih dana očekujemo da počne sa instaliranjem i sistem hlađenja s obzirom da je reč o objektu koji pod krovom ima gotovo hiljadu metara kvadratnih. Današnjim ugovorom koji smo potpisali, od dodatnih sedam miliona dinara kompletira se i opremanje samog objekta Muzeja staklarstva“, dodao je Selaković.

Prema njegovim rečima, Muzej staklarstva je i te kako značajan projekat ne samo za kulturu, nego i za kulturno-turističku ponudu Paraćina ali i čitavog Pomoravskog okruga.

Foto: Ministarstvo Kulture

Podsećajući da je program „Gradovi u fokusu“ uspostavljen 2016. godine na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a današnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića, Selaković je rekao da je kroz ovaj konkurs širom Srbije utrošeno dve milijarde 380 miliona dinara, od kojih je 164 miliona iz republičkog budžeta došlo u opštinu Paraćin što jasno pokazuje koliko je ova opština važna.

1/12 Vidi galeriju Ministarstvo kulture ulaže blizu deset miliona dinara u Paraćin Foto: Ministarstvo Kulture

„Procene su da će u tri meseca trajanja EKSPO-a sledeće godine Srbiju posetiti oko četiri miliona i sto hiljada ljudi.Ako budemo uspeli svega tri posto da dovedemo u Paraćin, to je 123.000 ljudi koji će doći primarno zbog Muzeja staklarstva. Zato je važno da napravimo Muzej staklarstva kao muzej dostojan 21. veka”, naglasio je Selaković i poručio da će se ova investicija veoma brzo vratiti jer će ljudi u Paraćin dolaziti zbog Muzeja staklarstva koji će biti „južno od Beograda jedan od najboljih muzeja u Srbiji“ a imajući u vidu i dobru putnu saobraćajnu infrastrukturu, doprineće i održivosti Paraćina na sceni našeg kulturnog i rekreativnog turizma u budućnosti.

Pored ugovora za program „Gradovi u fokusu“, ministar je danas potpisao i ugovor vredan 1.700.000 dinara za projekat Zavičajnog muzeja Paraćin „Arheološki park – Srednjovekovni Petrus“ kojim se nastavlja unapređenje prezentacije jednog od najznačajnijih lokaliteta srednjovekovne Srbije.