Slušaj vest

Osmi Somborski filmski festival biće održan od 9. do 12. jula u organizaciji Kulturnog centra "Laza Kostić" Sombor, a ovogodišnje izdanje donosi regionalna autorska ostvarenja, filmove mladih autora, slovačku kinematografiju u fokusu i programe posvećene filmskom nasleđu Sombora.

Pod sloganom "Svetlost i senke stvarnosti", festival ove godine, prema rečima selektora Hadži-Aleksandara Đurovića, poziva publiku da upravo kroz film pronađe prostor nade i ljudskosti.

„U današnjem svetu prepunom mraka, umetnost je još jedna od retkih oblasti koja u sebi nosi tračak ljudskosti, nade i svetlosti. Film, koji postoji jedino u svetlosnim projekcijama, pokazuje nam stvarnost u punoj svetlosti, ali vrlo često i njene senke. Upravo zato verujem da i u mraku bioskopske sale možemo pronaći nešto lepo“, ističe Đurović.

Hadži Aleksandar Đurović Foto: Ustupljena fotografija

Selektor podseća da broj osam u mnogim kulturama simbolizuje novi početak i obnovu, što predstavlja i ideju ovogodišnjeg festivala. Istovremeno, 2026. godina obeležava 150 godina od rođenja Ernesta Bošnjaka, somborskog pionira filma, po kome festivalske nagrade nose ime, čime manifestacija dodatno potvrđuje vezu između savremenog autorskog filma i bogate filmske tradicije grada.

Govoreći o ovogodišnjem programu, Đurović naglašava da se festival vraća svojoj izvornoj ideji - predstavljanju najznačajnijih ostvarenja podunavsko-panonskog prostora. „Važno je da se vraćamo početnoj viziji festivala i publici predstavljamo neka od najboljih ostvarenja kinematografija podunavsko-panonskih zemalja. Filmovi koje smo odabrali dolaze iz Srbije, Mađarske, Rumunije, Austrije, Slovačke i Hrvatske, kao i iz brojnih međunarodnih koprodukcija, potvrđujući bogatstvo različitih autorskih poetika koje povezuju ovaj prostor“, kaže selektor.

Glavni takmičarski program

U glavnom takmičarskom programu naći će se pet regionalnih ostvarenja. Iz Srbije dolazi intrigantna drama sa elementima trilera „Saučesnici“ Marka Novakovića, u kojoj snažna regionalna glumačka ekipa donosi angažovanu društvenu kritiku i otvara moralne dileme svojih junaka. Iz regiona stižu nagrađivani crnogorski film „Obraz“ Nikole Vukčevića, zatim rumunska dramedija „Sorella di Clausura“ Ivane Mladenović, prikazana na festivalu u Lokarnu, za koju je rediteljka dobila nekoliko nagrada kao i godišnje priznanje Udruženja filmskih umetnika Srbije. Publika će gledati i mađarski kandidat za Oskara „Siroče“ reditelja Lasla Nemeša, predstavljen na Venecijanskom festivalu 2025, kao i film Gvozdena Đurića „Biće novih leta“.

Scene iz filma "Biće novih leta"

1/4 Vidi galeriju Film Biće novih leta Foto: Matija Tošović i Mila Maksimović

Selekcija mladih autora

Festival će predstaviti i selekciju mladih autora, u okviru koje će publika imati priliku da pogleda „Yugo Florida“ Vladimira Tagića, „Kako je ovde tako zeleno?“ Nikole Ležaica i „Mačji krik“ Sanje Živković - ostvarenja koja potvrđuju dolazak nove generacije domaćih filmskih autora.

Kadar iz filma Kako je ovde tako zeleno Foto: FAF promo

“Iako se srpska kinematografija prethodnih godina suočavala sa izazovima, uključujući manji broj domaćih naslova i slabiju posetu bioskopima, 2025. i 2026. donose niz premijera i značajno osveženje na sceni mladih reditelja. U tom kontekstu, ovogodišnja selekcija okuplja debitantske i druge filmove autora nove generacije”, naglašava selektor festivala.

Slovački film u fokusu



Ovogodišnja zemlja u fokusu je Slovačka, koju predstavlja nagrađivana austrijsko-slovačka porodična drama „Perla“, prikazana na festivalima u Karlovim Varima, Roterdamu i Sarajevu, gde je osvojila pozitivne kritike publike i struke.

Selekcija „Kad bi Sombor bio Holivud“

Posebno mesto u programu zauzima selekcija „Kad bi Sombor bio Holivud“, koja publiku vraća u filmsku istoriju grada kroz projekciju zapadnonemačko-jugoslovenske koprodukcije „Osveta“, snimane u Somboru 1985. godine. Film, koji potpisuje Nenad Đapić, donosi i glumačku podelu sa velikanima domaće kinematografije poput Milene Dravić i Velimira Bate Živojinovića, uz nemačkog glumca Harryja Baera, Vesnu Čipčić, kao i doajen somborskog pozorišta David Tasić Daf.

U okviru iste selekcije biće prikazan i dokumentarni film „Cega“ aurora Emila Ensmingera, somborskog autora, koji kroz priču o porodici Vladimira Krstića Cege i retkom sodarskom zanatu ne tematizuje samo posao, već pre svega emociju, nasleđe i ljudske odnose.

Sombor Foto: Promo

Najmlađoj publici namenjena je animirana avantura Ozi: Glas šume, koja će biti prikazana u okviru predfestivalskog programa.

„Verujem da će publika uživati u raznovrsnom programu i da će, bez obzira na to da li pojedine filmove gleda prvi ili drugi put, iz bioskopa izaći bogatija za jedno novo iskustvo. Ukoliko su neke naslove već videli u periodu između dva festivala, ovo je prilika da ih ponovo otkriju iz drugog ugla, a ako su ih propustili u bioskopskoj distribuciji, sada ih imaju na velikom platnu u festivalskom kontekstu. Zato dođite i uživajte u filmovima i njihovoj pokretnoj svetlosti, dok ih još imamo“, zaključuje Đurović.

Foto: Nemanja Maraš

Tokom festivala biće dodeljene nagrade „Boer“ za najbolji film, najbolju glumicu, najboljeg glumca i najbolji film u selekciji mladih autora, kao i nagrada „Ernest“ za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.