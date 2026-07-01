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Biografski film o Majklu Džeksonu, "Majkl", srušio je rekorde zaradom od 977 miliona dolara na svetskim blagajnama, čime je postao najprofitabilniji biografski film svih vremena. Time je s prvog mesta svrgnuo film "Openhajmer", a prethodno je već nadmašio "Boemsku rapsodiju" kao muzički biografski film s najvećom zaradom, piše BBC.

Uspeh na blagajnama

Film u režiji Antoana Fukue pripoveda priču o putu pokojnog američkog pevača od dečje zvezde u porodičnoj grupi Jackson 5 do statusa solo kralja popa. Glavnu ulogu tumači Džeksonov bratanac Džafar Džekson, dok njegove roditelje glume Kolman Domingo i Nija Long.

Foto: Copyright © 2026 Lionsgate

Nakon premijere u aprilu, "Majkl" je već u prvoj nedelji prikazivanja ostvario globalnu zaradu od 217 miliona dolara, nadmašivši prethodne muzičke biografske filmove poput "Straight Outta Compton" iz 2015. i "Boemska rapsodija" iz 2018. godine. Film je ujedno postao i najuspešniji projekat studija Lionsgate, prestigavši dotadašnjeg rekordera "Igre gladi: Plamen" iz 2013. godine.

Zanimljivo je da je "Majkl" nadmašio "Openhajmera" uprkos tome što je film Kristofera Nolana o američkom teorijskom fizičaru Džeju Robertu Openhajmeru prošlog leta profitirao od viralnog fenomena "Barbenheimer", kada je publika masovno gledala i "Barbi" i "Openhajmera" zbog niza internet mimova o dva potpuno različita filma objavljena istog dana.

Foto: AP/Melinda Sue Gordon, AP/Courtney Warner Bros Pictures

Pohvale publike i oštre kritike

Film je očito postigao veliki uspeh među brojnim obožavateljima širom sveta, koji su pohvalili prikaz Džeksonovog detinjstva, te rekreacije poznatih koncertnih nastupa i muzičkih spotova. Posebne pohvale za ulogu svog strica dobio je Džafar Džekson, sin Džeremajna Džeksona.

S druge strane, mnogi kritičari ocenili su film kao "ulepšavanje", a nekoliko recenzenata navelo je da prikazuje "pročišćenu" verziju njegovog života i karijere. Glavni razlog je što se film ne bavi optužbama za seksualno zlostavljanje protiv pokojnog pevača, nakon što je zbog ugovora o tajnosti iz filma izbačen deo snimljenog materijala koji se na njih odnosio.

Foto: Copyright © 2026 Lionsgate

The Hollywood Reporter je naveo da film "pruža zadovoljstvo dugogodišnjim obožavateljima koji cene muziku", dok je The Telegraph primetio da "odbija da vidi slona u sobi". The Independent ga je opisao kao "jezivo, bezdušno grabljenje novca". Ipak, loše kritike nisu odvratile obožavatelje, koji su filmu dali znatno više ocene. Na stranici Rotten Tomatoes film ima 38% na osnovu recenzija kritičara i 97% na osnovu recenzija publike.

Film "Majkl" financijski je podržala ostavština pokojne superzvezde, a u muzičkim tačkama, koje dominiraju filmom, korišćeni su njegovi originalni vokali. Prema pisanju američkog časopisa Variety, Lionsgate planira da objavi barem još jedan film o Džeksonovom životu.

Uticaj filma na slušanost muzike

Osim što je privukao publiku u bioskope, novi film je pokrenuo i značajan porast slušanosti Džeksonovih pesama na striming servisima. Prošlog meseca bio je najslušaniji izvođač na Jutjubu u Ujedinjenom Kraljevstvu, s dvostruko više preslušavanja od najbližeg konkurenta, kanadske zvezde Drejka.

"Billie Jean", verovatno njegova najpoznatija pesma, trenutno je druga najslušanija pesma na Spotify-u u celom svetu. Takođe, prošlog meseca, nedugo nakon izlaska filma, Majkl Džekson je bio najslušaniji izvođač na Spotify-u u Velikoj Britaniji. Uz to, kompilacija "The Essential Michael Jackson" vratila se na prvo mesto britanske lestvice albuma, prestigavši konkurenciju irske rep grupe Kneecap.

Video: Sin Meg Rajan u "Openhajmeru"