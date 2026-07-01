"Openhajmer" više nije najuspešniji biografski film: Ovo je ostvarenje koje ga je skinulo s trona i postalo najprofitabilnije u istoriji
Biografski film o Majklu Džeksonu, "Majkl", srušio je rekorde zaradom od 977 miliona dolara na svetskim blagajnama, čime je postao najprofitabilniji biografski film svih vremena. Time je s prvog mesta svrgnuo film "Openhajmer", a prethodno je već nadmašio "Boemsku rapsodiju" kao muzički biografski film s najvećom zaradom, piše BBC.
Uspeh na blagajnama
Film u režiji Antoana Fukue pripoveda priču o putu pokojnog američkog pevača od dečje zvezde u porodičnoj grupi Jackson 5 do statusa solo kralja popa. Glavnu ulogu tumači Džeksonov bratanac Džafar Džekson, dok njegove roditelje glume Kolman Domingo i Nija Long.
Nakon premijere u aprilu, "Majkl" je već u prvoj nedelji prikazivanja ostvario globalnu zaradu od 217 miliona dolara, nadmašivši prethodne muzičke biografske filmove poput "Straight Outta Compton" iz 2015. i "Boemska rapsodija" iz 2018. godine. Film je ujedno postao i najuspešniji projekat studija Lionsgate, prestigavši dotadašnjeg rekordera "Igre gladi: Plamen" iz 2013. godine.
Zanimljivo je da je "Majkl" nadmašio "Openhajmera" uprkos tome što je film Kristofera Nolana o američkom teorijskom fizičaru Džeju Robertu Openhajmeru prošlog leta profitirao od viralnog fenomena "Barbenheimer", kada je publika masovno gledala i "Barbi" i "Openhajmera" zbog niza internet mimova o dva potpuno različita filma objavljena istog dana.
Pohvale publike i oštre kritike
Film je očito postigao veliki uspeh među brojnim obožavateljima širom sveta, koji su pohvalili prikaz Džeksonovog detinjstva, te rekreacije poznatih koncertnih nastupa i muzičkih spotova. Posebne pohvale za ulogu svog strica dobio je Džafar Džekson, sin Džeremajna Džeksona.
S druge strane, mnogi kritičari ocenili su film kao "ulepšavanje", a nekoliko recenzenata navelo je da prikazuje "pročišćenu" verziju njegovog života i karijere. Glavni razlog je što se film ne bavi optužbama za seksualno zlostavljanje protiv pokojnog pevača, nakon što je zbog ugovora o tajnosti iz filma izbačen deo snimljenog materijala koji se na njih odnosio.
The Hollywood Reporter je naveo da film "pruža zadovoljstvo dugogodišnjim obožavateljima koji cene muziku", dok je The Telegraph primetio da "odbija da vidi slona u sobi". The Independent ga je opisao kao "jezivo, bezdušno grabljenje novca". Ipak, loše kritike nisu odvratile obožavatelje, koji su filmu dali znatno više ocene. Na stranici Rotten Tomatoes film ima 38% na osnovu recenzija kritičara i 97% na osnovu recenzija publike.
Film "Majkl" financijski je podržala ostavština pokojne superzvezde, a u muzičkim tačkama, koje dominiraju filmom, korišćeni su njegovi originalni vokali. Prema pisanju američkog časopisa Variety, Lionsgate planira da objavi barem još jedan film o Džeksonovom životu.
Uticaj filma na slušanost muzike
Osim što je privukao publiku u bioskope, novi film je pokrenuo i značajan porast slušanosti Džeksonovih pesama na striming servisima. Prošlog meseca bio je najslušaniji izvođač na Jutjubu u Ujedinjenom Kraljevstvu, s dvostruko više preslušavanja od najbližeg konkurenta, kanadske zvezde Drejka.
"Billie Jean", verovatno njegova najpoznatija pesma, trenutno je druga najslušanija pesma na Spotify-u u celom svetu. Takođe, prošlog meseca, nedugo nakon izlaska filma, Majkl Džekson je bio najslušaniji izvođač na Spotify-u u Velikoj Britaniji. Uz to, kompilacija "The Essential Michael Jackson" vratila se na prvo mesto britanske lestvice albuma, prestigavši konkurenciju irske rep grupe Kneecap.
Video: Sin Meg Rajan u "Openhajmeru"