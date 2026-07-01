Slušaj vest

Biografski filmovi odavno nisu rezervisani samo za ljubitelje istorije i dokumentarnih priča. Naprotiv, upravo ostvarenja inspirisana životima stvarnih ljudi poslednjih godina pune bioskope širom sveta i ostvaruju zarade koje se mere stotinama miliona, pa čak i milijardom dolara.

Novi film o Majklu Džeksonu nedavno je preuzeo prvo mesto na listi najprofitabilnijih biografskih ostvarenja svih vremena, a iza njega nalaze se filmovi koji su osvojili Oskare, rasplakali publiku i ispisali istoriju svetske kinematografije.

1. "Majkl"

Film "Majkl" donosi priču o životu kralja pop muzike, Majkla Džeksona - od detinjstva provedenog u grupi "Džekson 5", preko vrtoglavog uspona do svetske slave, do privatnih drama i kontroverzi koje su pratile njegov život.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma "Majkl":

1/7 Vidi galeriju Kadrovi iz filma "Majkl" Foto: Copyright © 2026 Lionsgate

Sa zaradom od oko 977,5 miliona dolara, ovo ostvarenje je tokom 2026. godine postalo najuspešniji biografski film u istoriji svetskih bioskopa.

2. "Openhajmer"

Gotovo do samog vrha stigao je film "Openhajmer", koji govori o fizičaru Džeju Robertu Openhajmeru, čoveku poznatom kao "otac atomske bombe". Film prati razvoj nuklearnog programa tokom Drugog svetskog rata, ali i tešku unutrašnju borbu naučnika koji je shvatio kakve će posledice njegovo otkriće ostaviti na čovečanstvo.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma "Openhajmer":

1/8 Vidi galeriju Kadrovi iz filma "Openhajmer" Foto: Promo, Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Universal Pictures - Atlas Enter / AFP / Profimedia

Ostvarenje je zaradilo oko 975.8 miliona dolara i dugo je držalo prvo mesto među biografskim filmovima.

3. "Bohemijska rapsodija"

Jedan od najvećih muzičkih hitova na velikom platnu bio je "Bohemijska rapsodija", film o Frediju Merkjuriju i slavnom bendu "Queen". Publika je pratila put benda od prvih nastupa do planetarne slave, nastanak najvećih hitova, Merkjurijevu borbu sa bolešću i emotivni nastup na koncertu "Live Aid" 1985. godine, koji je postao jedan od najpoznatijih u istoriji rok muzike, a na kom je Fredi nastupio ubrzo nakon saznanja da ima sidu, što je bila inicijalna kapisla za pomirenje sa bendom.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma "Bohemijska rapsodija":

1/6 Vidi galeriju Kadrovi iz filma "Bohemijska rapsodija" Foto: 20th Century Fox - GK Films - New Regency Pictures - Queen Films Ltd. - Tribeca Productions / Christophel Collection / Profimedia

Film je širom sveta inkasirao oko 910.8 miliona dolara.

4. "Zdravo, mama"

Malo ko je očekivao da će kineska porodična drama postati jedan od najvećih bioskopskih hitova svih vremena. Film "Zdravo, mama", inspirisan životom rediteljke Đa Ling, govori o devojci koja nakon porodične tragedije dobija priliku da otputuje u prošlost i ponovo upozna svoju majku dok je bila mlada. Kroz dirljivu priču o porodici, ljubavi i žrtvi, film je osvojio publiku širom sveta.

Pogledajte kadrove iz filma "Zdravo, mama":

1/7 Vidi galeriju Kadrovi iz filma "Zdravo, mama" Foto: Printscreen/YouTube/PraroshCinemas

Njegova ukupna zarada iznosi oko 841.7 miliona dolara.

5. "Stradanje Hristovo"

Film "Stradanje Hristovo" prikazuje poslednje sate života Isusa Hrista - od molitve u Getsimanskom vrtu, preko suđenja i mučenja, pa sve do raspeća. Zbog snažnih i potresnih scena izazvao je brojne polemike, ali je uprkos tome postao jedan od najvećih bioskopskih hitova svih vremena, ostvarivši zaradu od oko 612.1 milion dolara.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma "Stradanje Hristovo":

1/7 Vidi galeriju Kadrovi iz filma "Stradanje Hristovo" Foto: United Archives/Impress / United Archives / Profimedia, Icon Productions / Christophel Collection / Profimedia

6. "Američki snajper"

Ako se sa liste izuzmu filmovi sa religijskom tematikom, među najuspešnijima je i "Američki snajper" koji bi, u tom slučaju, zauzeo peto mesto na listi najprofitabilnijih filmova. Ovo ostvarenje zasnovano je na životu Krisa Kajla, pripadnika specijalnih jedinica američke mornarice i najuspešnijeg snajperiste u istoriji američke vojske. Pored ratnih operacija u Iraku, film prikazuje i njegovu tešku borbu sa traumama nakon povratka kući, kao i pokušaje da sačuva porodicu i normalan život.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma "Američki snajper":

1/8 Vidi galeriju Kadrovi iz filma "Američki snajper" Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Film je na svetskim bioskopskim blagajnama zaradio oko 547.7 miliona dolara.

Istinite priče i dalje osvajaju publiku

Rezultati ovih filmova pokazuju da publika i dalje želi da na velikom platnu gleda priče inspirisane stvarnim ljudima. Bilo da je reč o muzičkim legendama, naučnicima, ratnim herojima ili istorijskim ličnostima, kvalitetno ispričana istinita priča može da privuče milione gledalaca i donese zaradu koja se meri gotovo milijardom dolara.

Pogledajte video: Film "Gospodar oluje" nagrađen aplauzom