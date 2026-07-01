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Ministar kulture danas je u Kniću, sa predsednikom opštine Srećkom Ilićem potpisao dva ugovora kojima Ministarstvo kulture nastavlja da podržava razvoj infrastrukture i unapređenje rada ustanova kulture. Kroz konkurs „Gradovi u fokusu 2026“ Ministarstvo kulture opredelilo je 3.398.000 dinara za rekonstrukciju dela Doma kulture u Borču, odnosno za nabavku koncertnog klavira za Dom kulture Knića, čime će biti unapređeni uslovi za realizaciju muzičkih i drugih kulturnih programa.

„Kultura nije nešto što je rezervisano samo za velike gradove i za velike opštine. Knić jeste mala po broju stanovnika i po površini opština u srcu Srbije, u centralnom delu naše Otadžbine, ali predstavlja opštinu koja je stalni i lojalni partner Ministarstvu kulture. Samo u poslednje tri kalendarske godine, 2024, 2025. i 2026. do sada jer još uvek nisu gotovi svi konkursi na koje ustanove kulture imaju pravo da konkurišu, Ministarstvo kulture je u opštinu Knić uložilo gotovo 20 miliona dinara. Prošle godine smo uredili krov na Domu kulture u Toponici a ove nabavljamo koncertni klavir za Dom kulture ovde u samoj varošici, Kniću“, rekao je Selaković i izrazio uverenje da će u budućnosti eminentni umetnici biti podstaknuti da gostuju u Kniću jer će imati uslove kao što imaju i u velikim gradovima.

1/7 Vidi galeriju Nikola Selaković u Kniću Foto: vladimir buha/vladimir buha buhaart

Ministar je pojasnio da je najviše sredstava u Knić uloženo preko programa „Gradovi u fokusu“ uz koji je kroz pomoć Ministarstva kulture, opština uspela i da potpuno renovira Dom kulture, biblioteku u njegovom sastavu, da uredi ovu multifunkcionalnu salu.

„Program 'Gradovi u fokusu' uspostavljen 2016. godine, u godini kada je Srbija pokazala prve znake svog ekonomskog ozdravljenja i oporavka i na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a današnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića. Do sada smo u opštine i gradove širom Srbije kroz „Gradove u fokusu“ uložili preko dve milijarde i 380 miliona dinara a mnogi domovi kulture, baš kao i ova dva u opštini Knić, zasjala su jednim novim sjajem. U mnogim mestima su sređeni domovi kulture, bioskopske sale, muzeji, arhivi i različite druge ustanove kulture a meni je zadovoljstvo što su 'Gradovi u fokusu i u Kniću pokazali smisao i svrhu svoga postojanja'“, naglasio je Selaković.

Pored ugovora za konkurs „Gradovi u fokusu“ danas je potpisan ugovor vredan 1.300.000 dinara za podršku projektima knićke biblioteke „Gružansko kulturno-istorijsko nasleđe u novoj informacionoj eri“ i „Novi vizuelni identitet sajta Centra za kulturu i biblioteke u korak sa savremenim tehnologijama“, koji imaju za cilj očuvanje kulturnog nasleđa i unapređenje dostupnosti kulturnih sadržaja putem savremenih digitalnih alata.

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