Slušaj vest

Plava dvorana Sava Centra ove jeseni otvara vrata za tri programa koja obećavaju da će obeležiti novu sezonu - od vrhunskog muzičko-scenskog spektakla, preko premijere domaćeg filma, do klasika svetskog baleta. Posebnu pažnju izaziva dolazak jednog od najcenjenijih gitarskih ansambala savremene španske scene.

Barcelona Guitar Trio & Dance - "Tribute to Paco de Lucía" (25. septembar)

Po prvi put pred beogradskom publikom nastupiće Barcelona Guitar Trio & Dance, sa programom posvećenim legendarnom Pako de Lusíji. Trojica vrhunskih gitarista - Xavier Coll, Luis Robisco i Alí Arango - udružiće se sa flamenko plesačima Carolinom Morgado i José Manuelom Álvarezom, uz perkusionistu Lucasa Balba, donoseći na scenu Sava Centra autentičnu vatru španske muzike.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/4 Vidi galeriju Barcelona Guitar Trio & Dance - "Tribute to Paco de Lucía" Foto: Sava Centar

Sa više od 1.200 koncerata širom sveta i preko 42.000 prodatih albuma, ovaj ansambl spaja klasičnu špansku gitaru sa flamenko ritmovima, izvodeći dela Manuela de Falle, Federica Garcíje Lorce i Chicka Coree, uz kompozicije inspirisane nasleđem Paca de Lucíje. Reč je o retkoj prilici da domaća publika doživi flamenko u njegovom najautentičnijem izdanju, uživo i na jednoj od najprestiznijih scena u regionu.

Premijera filma "Kengur se vraća kući" - 23. septembar

Nakon igračke karijere u Premijer ligi i manje uspešne trenerske epizode u Londonu, Kengur se sa verenicom Elektrom vraća u Srbiju - pun planova, patriotskog naboja i namere da iz blata izvuče svoj matični klub i rodni kraj. Srbija u koju se vraća, međutim, nije ona koju je ostavio, a ni on sam više nije golobradi momak koji je nekada otišao u fudbalski svet. Topla i manična priča o čoveku koji se bori sa svim mogućim problemima sem finansijskih, dokazujući da šampioni ne odustaju ni kada se sve čini izgubljenim.

Premijera filma Kengur se vraća kući u Plavoj dvorani Sava Centra Foto: Sava Centar

Balet "Uspavana lepotica" - 19. septembar

Jedno od najvećih dela svetske baletske baštine, "Uspavana lepotica" Petra Iljiča Čajkovskog, stiže u Sava Centarsa pričom o princezi Aurori, začaranom snu i ljubavi jačoj od vremena. Raskosne dvorske scene, prefinjeni kostimi i virtuozna koreografija prate bezvremensku muziku Čajkovskog, dok vodeći umetnici velikih svetskih baletskih teatara donose besprekornu tehniku i eleganciju prepoznatljivu po ruskoj baletskoj školi. Predstava je namenjena svima koji traže atmosferu velikog teatra i emocije koje ostaju dugo nakon spuštanja zavese.

Balet Uspavana lepotica u Plavoj dvorani Sava Centra Foto: Sava Centar

Karte za sva tri programa već su u prodaji na sajtu tickets.rs, kao i na svim prodajnim mestima Ticket Vision. Ulaznice možete obezbediti putem sledećih linkova:

Pogledajte video: Plava dvorana Sava Centra