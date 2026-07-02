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Glumac Predrag Miki Manojlović se, gostujući u emisiji "Za stolom sa Apostolom" na RTS-u, prisetio anegdote sa igranja predstave sa čuvenom Oliverom Marković, koja je ostala urezana u njegovom sećanju.

Miki Manojlović je ispričao kako je, zbog glumačke uverljivosti, izvukao "deblji kraj" i završio na podu usred scene. Sve se dogodilo tokom rada na čuvenom komadu "Smrt trgovačkog putnika", gde je Olivera igrala njegovu majku.

Vodtelj je upitao glumca da li se nekad na snimanjima desilo da ga je neko udario i nije mogao da amortizuje udarac.

Olivera Marković u seriji Bolji život Foto: Printscreen/Yotube

- Olivera Marković me je udarila na sceni kada smo izvodili pozorišni komad "Smrt trgovačkog putnika". Igrala je moju majku. Scenografija za predstavu je bila malo pod nagibom, a ona je u jednoj od scena morala da mi udari šamar. Olivera je bila malo nabijena, imala je tešku ruku - prisetio se glumac i nastavio:

- Svom snagom me je udarila desnom rukom u bradu i oborila me je. Od siline udarca i preciznosti udarca Olivere Marković sam pao na pod, prisetio se glumac.

Olivera Marković preminula je 2. jula 2011. godine u Beogradu u 87. godini, nakon duge i teške bolesti. Sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Glumom se aktivno bavila 60 godina i za to vreme se pojavila u više od 100 filmova i 40 TV serija. Ostvarila je sjajne uloge u antologijskim ostvarenjima domaće kinematografije kao što su: "Balkan ekspres", "Nacionalna klasa", "Majstori, majstori", "Sabirni centar", "Tito i ja", "Petrijin venac", "Kozara", "Službeni položaj" (za koji je nagrađena i Zlatnom arenom u Puli). U periodu od kraja 1980-ih do početka 2000-ih pojavljivala se u serijama Siniše Pavića, "Bolji život", "Srećni ljudi" i "Porodično blago".

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