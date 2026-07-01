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Na Filmskom festivalu u Sopotu je u čast ovogodišnjeg laureata Statuete slobode, filmskog scenariste i producenta Jovana Markovića održan panel "Šampion gledanosti - Jovan Marković". U podne su se u Centru za kulturu Sopot okupili ljubitelji i poznavaoci njegovog izuzetno plodnog stvaralaštva, koje traje sada već skoro sedam decenija.

54. Filmski festival u Sopotu Foto: Belkisa Abdulović



- "Lude godine" su komedija koja nikad ne napušta svoj žanr, te upravo ostaje verna onome što zovemo pučkom komedijom. U prethodnim filmovima je Žika Pavlović sam bio ta satirična figura, a kasnije se satira širi na ceo sistem. Kada slavimo Markovića, slavimo scenaristu koji je razumeo kako se preko pojedinca slika društvo. "Lude godine" su možda najčistiji oblik satirične komedije koji imamo u našoj kinematografiji - rekao je u uvodnoj reči moderator i umetnički direktor festivala Aleksandar Avramović, koji nas je proveo kroz Markovićevo stvaralaštvo. O tvorcu serija "Žikina dinastija" govorili su dr Dijana Metlić, profesorka istorije umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, dr Ognjen Rakčević sa FDU i Dušan Cicvara, filmski kritičar i književnik, a pokoju anegdotu ispričao je i sam Marković.

Potpune suprotnosti

Dijana Metlić je rekla da je vrlo ozbiljno promišljala Markovićevo stvaralaštvo, te odlučila da predstavi atipičan primer njegovog stvaralaštva - film "Slučaj Harms" iz 1987. godine.

Učesnici panela Foto: CEBEF Belkisa Abdulović



- Kad se sa istorijske distance posmatra ova avangardna drama, ona je slojevit kulturni artefakt jugoslovenske scene, ali i kao neka najava mraka koji će na ovim prostorima eksplodirati devedesetih godina. Idealno se uklapa u predvečerje raspada Jugoslavije. Godine 1987. naša zemlja je u dosta teškoj situaciji, a te godine Joca piše dva potpuno različita filma: "Hajde da se volimo" i "Slučaj Harms". Ovaj drugi je napad na komunistički totalitarizam i na neki način se naslanja na tradiciju crnog talasa. "Slučaj Harms" je promovisao revolucionarnu konstrukciju sveta, to je crnobeli film kojim se ukazivalo na jednoličnost represivnog sistema i brehtovskog otuđenja. Saznali smo da je dvaput otpušten s posla, da je optužen za pokretanje antipartijske grupe za rušenje državnog sistema, a kao producent je osamdesetih spasao "Zvezda film".

Pogledajte kako se snimao "Povrtak Žikine dinastije"

1/10 Vidi galeriju Povratak Žikine dinastije predstavlja nastavak kultnog serijala "Žikina dinastija", a u fokusu je Miša i njegovi sinovi Milan i Žika. Foto: Nemanja Miščević



Ognjen Rakčević je ne samo veliki poštovalac dela Jovana Markovića nego i koproducent filma "Povratak Žikine dinastije", koji je na programu drugog dana 54. Filmskog festivala u Sopotu. Ognjen je otkrio da se poznaje s Jovanom već 15 godina, a ubrzo nakon što su se upoznali, dogovorili su se da naprave nastavak "Žikine dinastije". Iako je film sniman na Zlatiboru, njegova radnja se dešava u Milatovcu, što je svojevrstan kuriozitet za sve poštovaoce lika Žike Pavlovića.

Čuvena anegdota

Zvezda ovogodišnjeg izdanja festivala Jovan Marković je, kako kaže, slučajno zakoračio u filmski svet, prijatelji Bata Živojinović i Dragomir Gidra Bojanić su ga uvukli u to. Među brojnim anegdotama, ispričao je da je nakon otkaza tužio poslodavca i nakon dugogodišnjeg spora dobio veliku materijalnu odštetu, o kojoj je njegova ćerka, spisateljica Milena Marković, napisala pesmu "Kese".

Foto: Printscreen/Youtube

A onda nam je prepričao i onu čuvenu opkladu u dva jagnjeta između Bate Živojinovića i Gidre u Koraćici da Marković može za samo jednu noć da napiše scenario od 140 strana. Tako su nastale "Lude godine", a Gidra je platio dva jagnjeta.

- Moje filmove i junake je publika volela jer je taj humor bio dobronameran - zaključio je laureat.

Bonus video: Miona Marković o nastavku "Žikine dinastije"