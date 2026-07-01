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Narodno pozorište iz Užica ponovo pomera granice, a najnoviji komad "Čudo u Šarganu" koji puni salu i izaziva ovacije. Nova predstava, čija je premijera održana 25. maja, nije samo još jedan naslov na repertoaru – ona predstavlja krunu i emotivni vrhunac pozorišne sezone koja posvećena velikanu naše književnosti i rođenom Užičaninu, akademiku Ljubomiru Simoviću.

Ljubomir Simović, kreator predstave Čudo u Šarganu Foto: Nemanja Nikolić

Njegova majka bila je glumica amater, a otac sufler u tadašenjem posleratnom pozorištu u Užicu. Otac je kući donosio mnogo pohabanih dramskih tekstova. Čitajući ih ili samo listajući Simović je, podsetimo se, još kao dete ulazio u tajnoviti svet pozorišta sanjajući da i sam jednog dana postane deo tog začudnog sveta.

Kafana kao mikrokosmos patnje i nade

Simovićevo "Čudo u Šarganu" nesumnjivo je jedno od najvažnijih dela savremene srpske dramaturgije. Novu užičku postavku režirala je Branislava Stefanović, donoseći na daske koje život znače sirovu, ali poetičnu atmosferu kafane na periferiji.

Rediteljka Branislava Stefanović Foto: Kurir

"To su Užičani koji se u Beogradu nisu dobro snašli, društvena margina. Kao jedna vrsta malog čistilišta. A dokaz da je reč i o nekim dubljim slojevima su analize imena likova. Jasno je da Anđelko, mladić koji gine, postaje anđeo. Međutim, sva imena, sem jednog, su biblijska. Imate Ikoniju, to je jasno. Imate Stavru – onaj koji drži krst. Imate lutajuće pokojne vojnike Manojla, zapravo Emanuel, onaj koji je uvek živ, i Tanasija, onaj koji nikada nije mrtav… Svaka reč kod Simovića govori o tome ne samo da su Užičani tu, već da su oni drevni. Naravno tu su i užički toponimi. Taj mentalitet i taj presek tragičnog i komičnog slika svet onako kako ga je Simović, kao veliki pisac, video.

I ono što je muzika, kao nešto arhetipsko, u predstavi je iz dubine užičkog bića jer to što pevaju Ribaševke (Ženska pevačka grupa „Era“) i kao pevanje i kao vrsta muzičkog nasleđa, koje je naša nematerijalna kulturna baština, je retko. Malo je krajeva koji imaju živu tradiciju koja seže u vreme mnogo pre hrišćanstva i islama na ovim prostorima", izjavila je rediteljka za portal Infoera.

Pogledajte fotografije iz predstave "Čudo u Šarganu":

1/9 Vidi galeriju Čudo u Šarganu Užice Foto: Božidar Živanović

Premijeru drame "Čudo u Šarganu" pratila je i izložba plakata predstava Ljubomira Simovića, zapravo njegov poluvekovni život na sceni užičkog pozorišta. Predstava je dosad izvedena čak deset puta. Nova v.d. direktora Narodnog pozorišta u Užicu, Jelena Đ. Vasović, stoji iza odluke da protekla sezona bude apsolutni omaž čuvenom piscu.

- Izvođenjem "Čuda u Šarganu" slavnog Užičanina hteli smo da mu se na svoj način zahvalimo na književnom blagu koje nam je ostavio. Počele su probe za novu predstavu. Opet jedan jako dobro skrojen tekst "Hodl de Bodl", Greidanus. To je holandski pisac koji je na motivima stare bajke, a na način moderne komedije del arte, koja ima elemente slepstika i crtanog filma, napravio priču o dve devojke, o jednom tati koji je policajac, ali spava i ne radi svoj posao, o dva momka, od kojih je jedan bogat i nema vremena ni za šta drugo, a drugi je dobar obućar, ali nema kada ništa drugo, i o tome kako je neko ko je kao "Deus ex machina", ko ne završava nego započinje stvar, neki moderni Pomet, došao i svakoga od likova stavio na svoje mesto, na poučan, ali i vrlo, na prvi pogled, veseo i vedar način - objasnila je upravnica.

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