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Na Filmskom festivalu u Sopotu je u čast ovogodišnjeg laureata Statuete slobode, filmskog scenariste i producenta Jovana Markovića održan panel "Šampion gledanosti - Jovan Marković". On je bio scenarista i filma "Hajde da se volimo", u kom je glavna zvezda bila Lepa Brena.

54. Filmski festival u Sopotu
54. Filmski festival u Sopotu Foto: Belkisa Abdulović


- Prvi put sam čuo za nju kad su me pozvali ljudi iz njenog tima. Odem s njima na turneju na mesec-dva, da iz prikrajka posmatram šta se radi. Svako veče bismo seli, celo to društvo oko Brene, i maštali - te ovakve priče, te onakvi zapleti, ljubavne romanse... Kad bi se to završilo, ja bih seo nasamo s Rakom Đokićem, njenim menadžerom, i rekao mu: "Slušaj, nema tu nikakve ljubavne priče, nema ništa od toga. Ona mora da bude nedodirljiva." Vidite, u tome je bila suština razvoja tog filma. Tada su vojnici nosili one drvene kofere i svaki je unutra imao zalepljenu njenu sliku. Jednostavno je bila svačija i morali smo kroz film da je zaštitimo kako bi i ostala svačija - objasnio je Marković.

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Scena iz filma Foto: Printskrin

Pored promocije muzike, filmovi su, a snimljeno ih je tri, uvek imali i element turističke promocije Jugoslavije: Prvi deo snimljen je 1987. godine. Radnja prati turneju Brene i Slatkog greha po Dalmaciji i Hercegovini (Dubrovnik, Mostar). Zaplet se vrti oko rivalskog menadžera koji pokušava da je otme. U njemu su briljirali Dragomir Bojanić Gidra (kao šofer Gile) i Bata Živojinović (kao komandir Milanović).

Drugi deo sniman najviše na moru. Film beleži rekordnu gledanost u bioskopima širom tadašnje Jugoslavije od više od 1.200.000 gledalaca a prodat je u 80.000 primeraka video kaseta.

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Foto: Damir Dervišagić

Radnja trećeg nastavka se jednim delom seli čak u Najrobi (Kenija). Ovaj deo bavi se lažnom vešću u novinama da se Brena udaje za bogatog Australijanca, što stvara pometnju.  Dublerku joj igra Olja Bećković.


Ono što je ovim filmovima dalo posebnu težinu jeste činjenica da su u njima glumili najveći bardovi jugoslovenskog glumišta. Pored Bate i Gidre, u trilogiji su se pojavljivali Mima Karadžić, Svetislav Bule Goncić, Milan Štrljić, Boro Stjepanović, Radmila Savićević, Bogdan Diklić, Jelisaveta Seka Sablić i mnogi drugi.

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