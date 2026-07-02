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Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je u arheološkom parku Medijana ugovore kojim Ministarstvo kulture ove godine sa 31.280.000 dinara finansira 16 projekata Arheološkog instituta iz Beograda.

Selaković je istakao da je reč o arheološkim iskopavanjima, ali i o radovima na konzervaciji i prezentaciji važnih lokaliteta i do sada važnih postignutih nalaza, te da javnost koja nije stručna treba da bude upoznata sa tim da sve što arheolozi iskopaju treba da se zaštiti i predstavi što iziskuje ulaganja.

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Selaković - potpisani ugovori za finansiranje 16 projekata Arheološkog instituta Foto: Ministarstvo Kulture

Značajna ulaganja u Medijanu i antičko nasleđe

"Ovaj dan je važan za srpsku arheologiju zbog toga što smo potpisali 16 vrednih ugovora ukupne vrednosti 31.280.000 dinara. Iznos je nešto veći u odnosu na prošlogodišnji i na to smo ponosni, a ono što je posebno važno za Niš, Nišlije i za antičko kulturno nasleđe na području antičkog Naisa, odnosno Medijane, jeste činjenica da od tog iznosa 9.790.000 dinara ide na tri projekta koji su konkretno vezani za Medijanu", rekao je Selaković.

Ministar je dodao da je sa rukovodiocima niških ustanova kulture, pogotovo onima koji se bave Medijanom i sa direktorom Arheološkog instituta iz Beograda razgovarao o narednim koracima kada je u pitanju Konstantinova vila, odnosno kompleks koji je do sada samo jednim malim delom istražen.

Selaković - potpisani ugovori za finansiranje 16 projekata Arheološkog instituta
Selaković - potpisani ugovori za finansiranje 16 projekata Arheološkog instituta Foto: Ministarstvo Kulture

Budući vizitorski centar i razvoj kulturnog turizma

"Ono što je bitan projekat kada je u pitanju predstavljanje ovog lokaliteta kao kulturno-turističke atrakcije jeste i nešto što nas čeka u budućnosti, a to je izgradnja jednog arheološkog vizitorskog centra", dodao je Selaković.

Ministar je ukazao da arheološko nalazište Medijana iz godine u godinu beleži sve veći broj posetilaca upravo zbog bogatog kulturnog nasleđa ovog dela Srbije i da razvojem ovakvih projekata i ulaganjem u ovakve projekte kultura može da se transformiše u resor koji će donositi sredstva, što se može videti na primeru Golupca i Viminacijuma.

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Pogledajte video: Nikola Selaković o Ivi Andriću

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Nikola Selaković govor o Ivi Andriću na italijanskom jeziku Izvor: Kurir televizija