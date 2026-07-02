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Još samo dve nedelje dele hrvatsku publiku od povratka jednog od najkontroverznijih imena svetske rok scene. Najavom koncerta u zagrebačkoj Areni, Merilin Menson izazvao je zapaženo interesovanje publike, a veče 16. jula počeće u znaku mračne estetike i savremene alternativne subverzije.

Merilin Menson u Zagrebu Foto: Promo

Veče će otvoriti australijsko-američki duo Vaus, čiji prepoznatljivi spoj indastrijala, dark vejva i "det-popa" savršeno dopunjuje mračnu estetiku i intenzitet aktuelne turneje "One Assassination Under God". Ulaznice su dostupne u sistemu Eventima.

Ko je Vaus bend?

Vaus je australijski muzički i multidisciplinarni duo sa sedištem u Los Anđelesu, čiji se izraz najčešće opisuje kao mračna, emotivno napeta alternativna muzika oblikovana uticajima popularne kulture, filma i vizuelne umetnosti. Njihov rad egzistira na ivici kontradikcija, melanholičan je, ali ne sentimentalan, introspektivan bez nuđenja utehe, istovremeno distanciran i zarazno privlačan. Upravo ta ambivalentnost postala je temelj njihovog prepoznatljivog identiteta širom sveta.

Do sada je ovaj duo objavio dva studijska albuma i niz singlova, uz kontinuiranu koncertnu aktivnost i turneje. Tokom 2024. godine proširili su svoj lajv format kako bi vernije preneli slojevitost studijskog zvuka, a kulminacija tog perioda bio je nastup u San Francisku, u Golden Gejt parku na inauguracionom koncertu "Concert at the Polo Field" gde su delili binu sa imenima poput Sistem of a daun, Deftons, D Mars Volta i Vijagra bojs. Nekonvencionalnim pristupom dobili su snažnu podršku unutar muzičke zajednice u trenutku kada je pritisak komercijalizacije i proizvodnje sadržaja veći nego ikad.

Merilin Menson Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia



Osim muzike, Vaus je ostvario zapažene uspehe unutar sveta visoke mode, učestvujući u projektima za brendove poput Kom de Garson, Aliks, Živanši i Bajredo. Treći studijski album objavili su 2025. godine, a koproduciran je sa Bilijem Haurdelom (E perfekt srkl) uz gostovanja Džoša Friza (Fu fajters, Najn inč nejls, Divo) i Džejmsa "Mankija" Šafera (Korn).

Pogledajte u galeriji fotografije Merlina Mensona:

1/7 Vidi galeriju Merlin Menson Foto: Rich Fury / Getty images / Profimedia, Daniel DeSlover / Zuma Press / Profimedia, Profimedia

Aktuelna turneja predstavlja novo poglavlje u Mensonovoj koncertnoj karijeri. Uz osveženu postavu benda, u kojoj su gitarista Nik Anis i dugogodišnji saradnik Tim Skold, turneja donosi produkcijski doteran, ali i dalje sirov scenski nastup koji spaja pesme sa aktuelnog albuma "One Assassination Under God - Chapter 1" sa najvećim klasicima njegove karijere. Posebnu pažnju među obožavaocima izazvali su povratci pesama koje godinama nisu bile deo koncertnog repertoara, dok istovremeno sve više pažnje privlače i najave drugog dela albuma.

Dosadašnje reakcije publike i rasprodati koncerti potvrđuju da se ne radi o nostalgičnom povratku, već o turneji koja Mensonovu mračnu estetiku i pozorišno izvođenje predstavlja u novom, savremenom kontekstu.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima, kao i o prodaji ulaznica, može se pronaći na zvaničnoj stranici www.marilynmanson.com. Ulaznice za zagrebački koncert mogu se osigurati na svim prodajnim mestima Eventima, kao i putem onlajn sistema www.eventim.hr.

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