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U okviru predfestivalskog programa 33. Festivala evropskog filma Palić u bioskopu Eurocinema, od 4. do 10. jula publika će moći da pogleda najbolje evropske filmove iz prethodne godine u selekcijama „Europe 4 Kids”, „Best of Europe“, dok će filmovi iz selekcije „Best of the Region“ na programu biti od 11. do 15. jula.

U okviru selekcije „Europe 4 Kids“, svakog dana od 4. do 10. jula u 17 časova u bioskopu Eurocinema biće prikazano sedam filmova za decu i mlade koji su svoju bioskopsku premijeru imali u prethodnoj kalendarskoj godini: igrani film „Hajduk u Beogradu“, kao i animirani filmovi „Pesma grbavog kita“ (Nemačka), „Život u velikom stilu“ (Češka), „Koko Zeka i tajna velikog mrmota“ (Francuska), „Škola magičnih životinja 3“ (Francuska), „Hajdi i mali ris“ (Nemačka) i „Arko“ (Francuska).

Pred projekcije iz ove selekcije biće prikazani odabrani kratki filmovi sa Međunarodnog filmskog festivala animacije Bukurešt – ABIFF: „Gavranera“ (Bugarska), „Inuit“ (Rumunija), „Mimezis“ (Francuska), „Tata je rekao“ (Holandija), „Tigar i lisica: I životinje tuguju za onima koje izgube“ (Francuska) i „Trostruki teror“ (Rumunija).

Dva tužioca Foto: Printscreen

U selekciji „Best of Europe“ istim danima od 19 časova svi zainteresovani će imati priliku da pogledaju sedam evropskih i domaćih ostvarenja koja su obeležila prethodne dve godine: „Sentimentalna vrednost“ (Norveška) – ovogodišnji dobitnik Oskara za najbolji internacionalni igrani film, „Dva tužioca“ (Francuska/Nemačka) – najbolji film prošlogodišnjeg Festivala evropskog filma Palić, „La Grazia“ (Italija), čuvenog reditelja Paola Sorentina, „Sirat“ (Francuska) – dobitnik nagrade žirija na Kanskom filmskom festivalu, „Mlade majke“ (Belgija) braće Darden, „Glas Hind Radžab“ (Tunis) – nagrada žirija na festivalu u Veneciji i „Franc“ renomirane rediteljke Agnješke Holand (Češka/Poljska).

Selekcija „Regional best“ biće posvećena filmovima iz regiona koji su izazvali najveću pažnju u domaćim bioskopima u periodu nakon prethodnog izdanja Festivala evropskog filma Palić. Svakog dana od 11. do 15. jula, u terminu od 19 časova biće prikazani filmovi „Obraz“ (Crna Gora), „Žetva“, „Yugo Florida“, „Sedef magla“ i „Izolacija“ (Srbija).

Na programu je i film "Obraz"

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33. Festival evropskog filma Palić biće održan od 18. do 22. jula u prepoznatljivom, atraktivnom ambijentu Letnje pozornice Palić, kao i na drugim lokacijama na Paliću i u Subotici.

Festival evropskog filma Palić tradicionalno podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Grad Subotica, Evropska unija kroz program Kreativna Evropa MEDIA, kao i mnogobrojni prijatelji i medijski partneri.