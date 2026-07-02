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Nakon izuzetnog međunarodnog festivalskog uspeha i niza prestižnih nagrada, film Stefana Đorđevića „Vetre, pričaj sa mnom“ nastavlja svoj festivalski put i ovog leta.

Film će tokom jula biti prikazan u takmičarskom programu 54. Sopotskog filmskog festivala - SOFEST (3. jula u 20 časova) i u takmičarskom programu manjinskih koprodukcija 73. Pulskog filmskog festivala (14. jula u 16 časova, Kino Valli), potvrđujući status jednog od najzapaženijih regionalnih ostvarenja protekle godine.

Foto: Promo

Filmski projekat pratila je i zapažena izložba „Porodica vetra“, koju je Stefan Đorđević predstavio u Dvorani Kulturnog centra Beograda, a potom i u okviru Sarajevo Photography Festivala, dodatno proširujući emotivnu filmsku priču kroz fotografiju i lični arhiv.

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati Stefana koji se, prvi put nakon smrti majke Nece, vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan. Vođen željom da završi film o majci i da pomogne povređenom psu, njegov povratak prerasta u putovanje ka isceljenju.

Foto: NIKOLA KRTINIC/Stefan Djordjevic

U filmu igraju članovi rediteljeve porodice, koji zajedno rade na završetku radova na Necinoj kamp-prikolici. Uloge tumače: Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Vidak Davidović, Ana Petrović, Jana Mihajlović, Jakov Mihajlović i pas Lija.

Foto: Promo

„Vetre, pričaj sa mnom“ nastao je u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske. Film je producirala Dragana Jovović, za producentsku kuću Non-Aligned Films. Pored nje, producenti su i Stefan Ivančić, Ognjen Glavonić i Stefan Đorđević (Katunga), a koproducenti Vanja Jambrović (Restart, Hrvatska), Jožko Rutar (SPOK Films, Slovenija) i Miha Černec (Staragara, Slovenija).

Film je do sada osvojio brojne nagrade širom sveta: Glavnu nagradu za najbolji film na Bolzano Film Festivalu Bozen (BFFB) u Italiji, nagradu za najbolji međunarodni dugometražni film na Guanajuato International Film Festivalu (GIFF) u Meksiku, kao i Glavnu nagradu na 31. Sarajevo Film Festivalu. Dobitnik je i East of Europe nagrade na CineFest Miskolc festivalu u Mađarskoj, dok je direktor fotografije Marko Brdar nagrađen za najbolju kameru na Međunarodnom filmskom festivalu na Kipru (CYIFF). Film je, takođe, osvojio Vanguard nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Vankuveru, jednom od najznačajnijih festivala u Kanadi, nagradu za najbolji film na Valdivia International Film Festivalu u Čileu, kao i specijalno priznanje na Lima Alterna Međunarodnom filmskom festivalu u Peruu. Vetar je dobitnik nagrade Grand Prix na CinEast festivalu u Luksemburgu, kao i nagrade za najbolji film na 23. Zagreb Film Festivalu. Na 31. Festivalu autorskog filma, Đorđević je nagrađen za najbolju režiju. Film je dobitnik i New Vision Award nagrade na festivalu Crossing Europe u Lincu.