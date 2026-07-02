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Na XV Međunarodnom baletskom takmičenju u Moskvi, jednom od najznačajnijih svetskih baletskih nadmetanja, mlada baletska umetnica Baleta Narodnog pozorišta Janja Zimonjić plasirala se u veliko finale, dok je njena koleginica Milena Janković nastup završila u polufinalu.

Takmičenje, posvećeno legendarnom ruskom baletskom majstoru Juriju Grigoroviču, održava se od 25. juna do 5. jula u organizaciji „Roskonserta“, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Ruske Federacije.

Zimonjić i Janković izborile su učešće na ovom prestižnom takmičenju nakon što su se, u izuzetno jakoj konkurenciji od 272 kandidata iz celog sveta, plasirale u uži izbor na osnovu video-audicija.

Tokom takmičenja predstavile su se na sceni Boljšoj teatra varijacijama iz klasičnog baletskog repertoara, kao i koreografijama savremenog plesnog izraza autora Miloša Isailovića.