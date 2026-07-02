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Tokom posete Pčinjskom okrugu, ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas sa mitropolitom i arhiepiskopom gospodinom Pahomijem ugovore vrednosti 9.800.000 dinara za radove na uređenju riznice Eparhije vranjske i digitalizaciju Riznice Manastira Svetog Prohora pčinjskog, a gradonačelniku Vranja Slobodanu Milenkoviću uručio tri ugovora za aktivnosti ustanova kulture tokom 2026. godine kojima je Ministarstvo kulture opredelilo 3.129.960 dinara za arheološka istraživanja srednjovekovne tvrđave Markovo kale, Javnu biblioteku „Bora Stanković“ i nabavku računarske opreme vranjskom Istorijskom arhivu „31. januar“.

Foto: Ministastvo kulture

Selaković je istakao da je Ministarstvo kulture u Grad Vranje samo u prethodne dve godine uložilo 114 miliona dinara, a da će do kraja ove kalendarske godine iznos biti i veći jer još uvek nisu završene sve konkursne procedure na kojima učestvuju vranjske ustanove kulture.

Foto: Ministastvo kulture

„Od polovine 2024. a sada smo na polovini 2026. godine, Ministarstvo kulture je za Grad Vranje izdvojilo ukupno 114 miliona dinara kada su u pitanju ustanove kulture, kulturni programi iz oblasti manifestacionih scenskih umetnosti i savremenog

stvaralaštva. Od ovih 114 miliona, najveći iznos tiče se kapitalnog nacionalnog projekta za Ministarstvo kulture i Grad Vranje, a to je potpuna rekonstrukcija objekta Haremluk u okviru kompleksa Pašini konaci za koji smo, od kraja 2025. godine do danas, ukupno izdvojili 77,5 miliona dinara“, rekao je Selaković.

Foto: Ministastvo kulture



Ministar je naglasio da su svi projekti i programi Ministarstva kulture u Vranju finansirani iz redovnih konkursnih aktivnosti, precizirajući da se rekonstrukcija Haremluka ove godine finansira delom kroz program „Gradovi u fokusu“ a delom iz

oblasti konkursa za zaštitu nepokretnog kulturnog nasleđa .

Foto: Ministastvo kulture

„Zahvaljujući ozbiljnoj i odgovornoj državnoj i ekonomskoj politici, politici dobrih mera štednje i rekonsolidacije našeg fiskalnog sistema koju je sprovodila još Vlada sadašnjeg predsednika, tada predsednika Vlade Aleksandra Vučića, Srbija beleži sve

bolje i bolje ekonomske rezultate, veće prihode u svom budžetu, pa samim tim može i više da izdvoji za kulturu. To je dokaz da kultura nije niti sme da bude rezervisana samo za velike gradove već da je rezervisana za svakog građanina i za svako mesto“,

poručio je Selaković. Ministar je najavio da će Ministarstvo kulture nastaviti sistemska i značajno veća

ulaganja u savremeno stvaralaštvo kao i u kulturno nasleđe Grada Vranja.