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Uz odlične filmove i male šaljive rituale protiv sujeverja sinoć je u Bajinoj Bašti otvoreno još jedno izdanje Bašta Festa. Trinaesto po redu, koje se zbog toga i održava pod simboličnim sloganom Čukni u drvo, ovo izdanje festivala okuplja čak 26 filmova iz 24 zemlje sveta, od koji će većina imati svoju srpsku premijeru imati upravo na ovom festivalu.

Posetioce u punoj sali bioskopa "Vlaja", gde će se održavati glavni program festivala, pozdravio je glumac Jovan Jelisavčić, jedan od osnivača Bašta Festa.

„Želim vam da uživate, da gledate filmove i nakon toga razgovarate o njima. Želim da imate dobro vreme i dobre žurke ovde, da posetite naša jezera, kao i Drinu i Taru”, kazao je Jelisavčić podsećajući publiku na to da je za zajednicu koju okuplja Bašta Fest prirodno bogatstvo Zapadne Srbije podjednako uzbudljivo kao i priče na velikom platnu.

Glumac Jovan Jelisavčić Foto: Ružica Ristivojević

Nastavljajući važnu tradiciju da festival otvori mlada glumačka zvezda koja je obeležila prošlu godinu, Bašta Fest je ove godinu tu čast prepustio glumcu Ognjenu Mićoviću. Poznat po ulozi u seriji „Tvrđava”, kao i filmu „Čuvari formule: Lančana reakcija”, Mićović je takođe istakao zajednicu Bašte kao jedan od njenih najvećih aduta.

Ognjen Mićović Foto: Marina Vasilevskaia

„Bašta Fest je prije svega jedna zajednica dobrih ljudi, koja prepoznaje važnost pružanja adekvatnog prostora mladim autorima. Taj prostor u sebi sadrzi i katapult dejstvo, da odavde lansira dalje kvalitetne priče. Filmovi, koje sam ovdje godinama unazad gledao i otkrivao, istinski su ostajali urezani u moje pamćenje”, izjavio je Mićović otvarajući festival. „Imam osjećaj da bi bilo dobro da još više budemo ponosni na domaći film i da još više navijamo za naš film i podržavamo ga odlaskom na svaki festival poput ovog, jer dolaskom i gledanjem filmova hrabrimo i bodrimo autore da nastave pričati priče.”

Glumac Ognjen Mićović promenio frizuru Foto: Ružica Ristivojević

U duhu slogana ovogodišnjeg festivala, Mićović je potom pozvao publiku da ustane i pomeri se sa mesta, da kucne u drvo, a potom je i sa bine prosuo vodu za što bolje trinaesto izdanje Bašta Festa.

Publika je tokom prve večeri bila u prilici da u okviru takmičarskog programa pogleda devet filmova podeljenih u dva tematska bloka - Izvan sistema i Vreme za porodicu, kao i da učestvuje u razgovoru sa Milicom Janevski, glumicom koja je oduševila prisutne ulogom u filmu „Kad svane”.

Do kraja festivala biće prikazano još 17 ostvarenja iz celog sveta, a poslednjeg festivalskog dana uz dodelu nagrada publika će moći da uživa u filmu „Yugo Florida” Vladimira Tagića.

Pogledajte kako je bilo na otvaranju Bašta festa

1/9 Vidi galeriju Bašta fest Foto: Tanja Drobnak, Ružica Ristivojević

Sva ostvarenja prikazana u glavnom programu takmiče se za nagrade glavnog žirija koji će dodeliti nagradu Zlatna imaginacija za najbolji film, nagrade Zlatna interpretacija za najbolju mušku i žensku ulogu, kao i dve specijalne nagrade. O njima će ove godine odlučivati glumac Dragan Mićanović, producentkinja Marija Maša Lero i reditelj Gvido Kazale, osnivač i selektor italijanskog Adriatic Film Festival-a. Pored toga biće dodeljene i nagrade za najbolji film Žirija mladih, kao i regionalna nagrada za najbolju kameru Zlatna vizualizacija u saradnji sa rentalom Cineplanet.

Celokupan filmski program je besplatan i odvija se u bioskopu „Vlaja” Ustanove „Kultura”. Pored glavnog, posetioce Bašta Festa očekuje i raznovrstan edukativni, kao i prateći muzički program. Detaljne informacije i festivalska satnica mogu se pronaći na zvaničnom sajtu, kao i na instagram i fejsbuk profilu Bašta Festa.

Bonus video: Kako je bilo na premijeri serije "Tvrđava"