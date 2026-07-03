Ognjen Mićović promenio lični opis i otvorio Bašta Fest: "Moramo više da navijamo za domaći film"
Uz odlične filmove i male šaljive rituale protiv sujeverja sinoć je u Bajinoj Bašti otvoreno još jedno izdanje Bašta Festa. Trinaesto po redu, koje se zbog toga i održava pod simboličnim sloganom Čukni u drvo, ovo izdanje festivala okuplja čak 26 filmova iz 24 zemlje sveta, od koji će većina imati svoju srpsku premijeru imati upravo na ovom festivalu.
Posetioce u punoj sali bioskopa "Vlaja", gde će se održavati glavni program festivala, pozdravio je glumac Jovan Jelisavčić, jedan od osnivača Bašta Festa.
„Želim vam da uživate, da gledate filmove i nakon toga razgovarate o njima. Želim da imate dobro vreme i dobre žurke ovde, da posetite naša jezera, kao i Drinu i Taru”, kazao je Jelisavčić podsećajući publiku na to da je za zajednicu koju okuplja Bašta Fest prirodno bogatstvo Zapadne Srbije podjednako uzbudljivo kao i priče na velikom platnu.
Nastavljajući važnu tradiciju da festival otvori mlada glumačka zvezda koja je obeležila prošlu godinu, Bašta Fest je ove godinu tu čast prepustio glumcu Ognjenu Mićoviću. Poznat po ulozi u seriji „Tvrđava”, kao i filmu „Čuvari formule: Lančana reakcija”, Mićović je takođe istakao zajednicu Bašte kao jedan od njenih najvećih aduta.
„Bašta Fest je prije svega jedna zajednica dobrih ljudi, koja prepoznaje važnost pružanja adekvatnog prostora mladim autorima. Taj prostor u sebi sadrzi i katapult dejstvo, da odavde lansira dalje kvalitetne priče. Filmovi, koje sam ovdje godinama unazad gledao i otkrivao, istinski su ostajali urezani u moje pamćenje”, izjavio je Mićović otvarajući festival. „Imam osjećaj da bi bilo dobro da još više budemo ponosni na domaći film i da još više navijamo za naš film i podržavamo ga odlaskom na svaki festival poput ovog, jer dolaskom i gledanjem filmova hrabrimo i bodrimo autore da nastave pričati priče.”
U duhu slogana ovogodišnjeg festivala, Mićović je potom pozvao publiku da ustane i pomeri se sa mesta, da kucne u drvo, a potom je i sa bine prosuo vodu za što bolje trinaesto izdanje Bašta Festa.
Publika je tokom prve večeri bila u prilici da u okviru takmičarskog programa pogleda devet filmova podeljenih u dva tematska bloka - Izvan sistema i Vreme za porodicu, kao i da učestvuje u razgovoru sa Milicom Janevski, glumicom koja je oduševila prisutne ulogom u filmu „Kad svane”.
Do kraja festivala biće prikazano još 17 ostvarenja iz celog sveta, a poslednjeg festivalskog dana uz dodelu nagrada publika će moći da uživa u filmu „Yugo Florida” Vladimira Tagića.
Pogledajte kako je bilo na otvaranju Bašta festa
Sva ostvarenja prikazana u glavnom programu takmiče se za nagrade glavnog žirija koji će dodeliti nagradu Zlatna imaginacija za najbolji film, nagrade Zlatna interpretacija za najbolju mušku i žensku ulogu, kao i dve specijalne nagrade. O njima će ove godine odlučivati glumac Dragan Mićanović, producentkinja Marija Maša Lero i reditelj Gvido Kazale, osnivač i selektor italijanskog Adriatic Film Festival-a. Pored toga biće dodeljene i nagrade za najbolji film Žirija mladih, kao i regionalna nagrada za najbolju kameru Zlatna vizualizacija u saradnji sa rentalom Cineplanet.
Celokupan filmski program je besplatan i odvija se u bioskopu „Vlaja” Ustanove „Kultura”. Pored glavnog, posetioce Bašta Festa očekuje i raznovrstan edukativni, kao i prateći muzički program. Detaljne informacije i festivalska satnica mogu se pronaći na zvaničnom sajtu, kao i na instagram i fejsbuk profilu Bašta Festa.
Bonus video: Kako je bilo na premijeri serije "Tvrđava"